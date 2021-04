Glosse über unnütze Tätigkeiten – Obacht beim Anfeuern von Kunstturnerinnen! Bald beginnt in Basel die Kunstturn-EM. Grund genug, sich ein paar essenzielle Fragen zu stellen: Wie feuert man Kunstturnerinnen an? Welche Form der Sportbegeisterung könnte Befremden bei den Liebsten auslösen? Und was hat Gottes Tod damit zu tun? Ane Hebeisen

Auf dass niemand vom Schwebebalken fällt: Turnerin an den Berner Kunstturnerinnentagen 2016. Foto: Markus Grunder

Wir befinden uns ja gerade in einer Blütezeit, was das Verrichten unnützer Dinge betrifft. Aktuell auf Platz eins der Hitparade der überflüssigen Tätigkeiten ist das «Fordern verbindlicher Öffnungspläne» aus der Pandemie, dicht gefolgt vom Bestellen von «Virtual Live Audience»-Tickets für die bald beginnende Kunstturn-EM in Basel.

Ersteres bringt erfahrungsgemäss nichts, Letzteres könnte einen unter Umständen ein bisschen in Verlegenheit bringen. Man stelle sich nur folgendes Szenario vor: Da sitzt man also vor dem Heimcomputer, verfolgt über den «Virtual Live Audience»-Kanal die tadellosen Leibesübungen der Kunstturnenden und lässt dabei womöglich in quarantänebedingter Sorglosigkeit ein kleines Verdauungs-Rülpserchen entweichen. Dann könnte es tatsächlich geschehen, dass in der Basler St.-Jakobs-Halle eine rumänische Kunstturnerin vor Schreck vom Schwebebalken fällt. Die Veranstalter versprechen nämlich, dass die Fans mit «Virtual Live Audience»-Tickets «über Bildschirme in der Halle sicht- und hörbar» seien. Nicht auszudenken, was da alles passieren könnte.