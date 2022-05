Carlos Leal stellt aus – «Obdachlosigkeit ist in Los Angeles an vielen Orten sichtbar» Der in Los Angeles wohnhafte Schweizer Schauspieler hat in den vergangenen zwei Jahren seine Wahlheimat über die Fotografie neu entdeckt. Am Freitag stellt er Arbeiten in Zürich aus. Claudia Schmid

Lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern seit 2010 in Los Angeles: Carlos Leal. Foto: Adeline Wohlwend

Als vor zwei Jahren in Los Angeles alles stillstand, packte er seine Fuji-Xpro3-Kamera und zog los. Manchmal mit dem Auto, oft zu Fuss. «Ich konnte keine Filme drehen, Lust auf Musik hatte ich auch nicht. Über die Fotografie fand ich im plötzlich leeren Alltag eine Struktur», sagt Carlos Leal, Schauspieler und früherer Sens-Unik-Rapper, am Telefon.

Einige der Arbeiten, die Leal in den letzten zwei Jahren im ungewohnt leeren Los Angeles gemacht hat, stellt er diesen Freitag im Rahmen einer Gruppenausstellung in der Galerie Trittligasse aus. Am Freitag ist Vernissage.