Privatschulen in Zürich – Obwohl sie oft schlechter bezahlen, haben sie genug Lehrkräfte Der Lehrermangel zwingt die Volksschule zu Notlösungen. Anders die Privatschulen: Sie erhalten sogar Bewerbungen, wenn gar keine Stellen ausgeschrieben sind. Weshalb nur? Jigme Garne

Von Lehrermangel keine Spur: Nicolas Rüttimann von der Gesamtschule Unterstrass. Foto: Urs Jaudas

Mit Müh und Not konnten die Schulen im Kanton Zürich praktisch alle Lehrerstellen besetzen. Dazu bedurfte es einer Notlösung: Zum Schulstart am Montag unterrichten 330 Laien ohne anerkanntes Diplom. Die Bildungsdirektion war zu diesem umstrittenen Schritt gezwungen, weil die Lehrkräfte fehlen. Der Grund sind steigende Schülerzahlen, viele Pensionierungen in der Lehrerschaft und etliche Berufsaussteigerinnen.