Trotz Adelboden-Sieg – Odermatt: «Das kannst du gar nicht geniessen» Marco Odermatt gewinnt als erster Schweizer seit 14 Jahren den Riesenslalom-Klassiker am Chuenisbärgli. Dabei war der Druck, der auf seinen Schultern wog, immens. Marco Oppliger

Auf dem Sessellift kamen ihm die Tränen: Marco Odermatt spürte den immensen Druck vor dem zweiten Lauf – aber er zerbrach nicht daran. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Es ist, als hielte jemand ein Streichholz an einen Benzinkanister. Kaum haben Marco Odermatts Skispitzen die Ziellinie überquert, überschlägt der Lärmpegel, überborden die Emotionen auf den Rängen. Als der Nidwaldner abgeschwungen hat, blickt er in ein rot-weisses Fahnenmeer. Er ballt die Fäuste, schreit seine Freude mehrfach heraus. Nur hört man diese nicht, weil sie im ohrenbetäubenden Lärm einfach untergeht.

Odermatt ist in diesem Moment ganz oben angekommen. Ihm – dem Ausnahmeathlet – ist gelungen, woran in den letzten 14 Jahren sämtliche Schweizer gescheitert sind: diesen schwierigsten Riesenslalom im Weltcup zu gewinnen. Und sich damit auch mit der Schweizer Sportgeschichte zu versöhnen, die hier in Adelboden in den letzten Jahren eine leidvolle war.