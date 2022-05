Label-Markt stagniert – Öko-Fleisch ist weniger gefragt Nachhaltig produzierte Lebensmittel sind in, doch just beim Fleisch zeigen neue Verkaufszahlen einen negativen Trend. Der Schweizer Tierschutz fordert Massnahmen – von den Detailhändlern und der Gastronomie. Stefan Häne

Konventionelles Fleisch ist beliebt, Label-Fleisch weniger. Foto: Stefan Bohrer (Keystone)

Regional, bio, fair: Die Corona-Pandemie hat den nachhaltigen Konsum angekurbelt. Exemplarisch zeigt sich das bei den Biolebensmitteln: Bereits 2020 hatten die Schweizer in Rekordhöhe eingekauft, 2021 stieg der Umsatz erstmals auf mehr als vier Milliarden Franken. Nicht erfasst hat der Boom jedoch just jenes Lebensmittel, das wohl am meisten Emotionen weckt: Fleisch.

Zwar hat die Bevölkerung letztes Jahr etwas mehr Fleisch gegessen als 2020, der Verbrauch pro Kopf stieg um fast 2 Prozent. Der Anteil an tierfreundlich erzeugtem Fleisch an der inländischen Produktion ist aber gesunken, dies im Vergleich zu 2020, aber auch zu 2019, dem Jahr vor der Pandemie. Das zeigen neue Zahlen, die der Schweizer Tierschutz (STS) am Dienstag veröffentlicht.

Bei den Kühen etwa nahm der Anteil von Bio und anderen Labeln von 36,6 Prozent im Jahr 2019 auf 31,9 Prozent ab, bei den Mastschweinen von 35 auf 30,5 Prozent. Die tierfreundliche Mastpouletproduktion stagnierte nahezu, mit gut 8 Prozent ist sie nach wie vor eine Nische. Das ist insofern bedeutsam, als das fettarme Fleisch auf dem Speisezettel der Schweizer weit oben steht. Ein Schweizer isst heute im Durchschnitt doppelt so viel Poulet wie vor 40 Jahren, dafür weniger Rind- und Schweinefleisch.

Selbst wenn man die Fleischimporte ausklammert, bleibt das Fazit dasselbe: Tierwohlprodukte haben einen schweren Stand. 86,5 Millionen Tiere sind letztes Jahr in der Schweiz geschlachtet worden, davon waren 12 Prozent Label-Tiere – ein Minus von 0,2 respektive 0,1 Prozentpunkten gegenüber 2020 und 2019. Stefan Flückiger, Co-Geschäftsführer beim Schweizer Tierschutz, resümiert: «Wir haben es mit einer Tierwohlkrise zu tun.»

Warum kaufen die Schweizer fleissig Label-Gemüse, zögern aber beim Label-Fleisch? Der Schweizer Tierschutz hat dafür eine Vermutung: Beim Label-Fleisch sind die Preisdifferenzen zum konventionellen Fleisch zu hoch, zum Teil betragen die Preise mehr als das Doppelte. In der Pandemie wurden die Folgen davon laut Flückiger besonders gut sichtbar, die Konsumenten seien preissensibler als gewöhnlich gewesen.

Volksinitiative in Prüfung

Weil der Label-Markt stagniert und sogar teils rückläufige Tendenzen aufweist, will der STS nun politisch handeln: Er prüft verschiedene Optionen, um das Funktionieren der Märkte mit Label-Produkten sicherzustellen, unter anderem auch eine Volksinitiative. Der STS ist dazu mit Rechtsexperten im Gespräch, wie die «NZZ am Sonntag» unlängst berichtet hat. Nicht nur die Tierschützer orten beim Fleisch ein Marktversagen. Auch Ökonomen wie Mathias Binswanger von der Fachhochschule Nordwestschweiz haben sich schon dahingehend geäussert.

Die These: Migros und Coop nutzen ihre starke Stellung im Schweizer Lebensmittelmarkt aus, um beim Biofleisch überhöhte Preise für Premiumkunden zu verlangen. Im Gegenzug liefern sie sich einen knallharten Preiskampf beim konventionellen Fleisch, der durch Discounter wie Aldi und Lidl zusätzlich befeuert wird. Eine breit angelegte NZZ-Analyse von letzter Woche kommt zum Schluss, dass der Wettbewerb im Lebensmittelhandel zumindest «zu wünschen übrig lässt».

Welche Dominanz die beiden Detailhändler haben, mag folgendes Beispiel illustrieren: In der Kategorie Kälber beträgt ihr Anteil am Label-Absatz laut STS-Zahlen zusammen 90 Prozent, bei den Schweinen sind es 85 Prozent, bei den Rindern knapp 70.

Migros dementiert Vorwürfe

Die beiden Grossverteiler weisen die Vorwürfe der Tierschützer zurück. Die Migros stehe in einem derart intensiven Wettbewerb, dass Kunden überteuerte Produkte sofort erkennen und meiden würden, sagt ein Sprecher. Daher sei es gar nicht möglich, mit Label-Produkten eine höhere Marge zu erzielen. «Wir wären ganz einfach nicht mehr konkurrenzfähig.» Im Übrigen habe die Migros in den vergangenen Monaten die Zahl von Label-Produkten deutlich gesteigert und insbesondere Bioartikel mit günstigeren Preisen einem grösseren Personenkreis zugänglich gemacht.

Ähnlich tönt es bei Coop: Unter dem Strich verdiene man an Label-Produkten nicht mehr als an konventionellen, da zusätzliche Kosten für die Warenflusstrennung, Kontrollen, Zertifizierung, Rückverfolgbarkeit und Vermarktungsmassnahmen entstünden. Um die Attraktivität von Label-Fleisch zu fördern, führe Coop deutlich mehr Aktionen als bei konventionellem Fleisch durch.

Konsumenten reagieren

Bislang sind alle Versuche gescheitert, die Preisschere zwischen Label- und konventionellem Fleisch zu schliessen. Vor zwei Jahren wollte der Schweizer Tierschutz die Branche mit einer freiwilligen Vereinbarung dazu bringen, maximale Preisrelationen zwischen Produzenten- und Konsumentenpreisen festzulegen. Die Idee: Konventionelles Fleisch wird teurer, Label-Fleisch günstiger, die Preisschere kleiner. Doch die Wettbewerbsbehörde (Weko) befand, Tierwohl sei keine Rechtfertigung für eine Preisabrede.

Die Schweizer Konsumenten haben jedenfalls ein ausgeprägtes Interesse an artgerechter Tierhaltung, wie Umfragen der letzten Jahre nahelegen. Und sie reagieren auf Preisunterschiede – wie sensibel, hat 2020 eine Untersuchung der Bundesforschungsanstalt Agroscope gezeigt: Sänke der Preis um 20 Prozent, stiege der Absatz zum Beispiel beim Biorind um 50 Prozent, beim Bioschwein um 60.

«Kostengünstigeres oder ausländisches Fleisch bedeutet nicht automatisch, dass dem Tierwohl weniger Rechnung getragen wird.» Gastro Suisse

In der Pflicht sehen die Tierschützer nicht nur die Detailhändler. Auch die Gastronomie müsse ihre Verantwortung für eine ethisch respektvolle Tierhaltung wahrnehmen und ihre Speisekarte auf Tierwohlprodukte umstellen, sagt Stefan Flückiger vom STS. «Diese Botschaft ist bei den meisten Gastronomen nicht angekommen.»

Der Branchenverband Gastro Suisse bestreitet das. «Gastronomen wählen ihre Lebensmittellieferanten in der Regel bewusst aus, auch beim Fleisch», sagt Geschäftsleitungsmitglied Patrik Hasler-Olbrych. Unabhängig davon hält es Gastro Suisse für «zu einfach gedacht», den Unternehmen die ganze Verantwortung zuzuschreiben. Die Margen im Gastgewerbe seien vergleichsweise moderat, die Gäste sehr preissensibel, so Hasler-Olbrych.

Gastro Suisse verweist zudem auf externe Faktoren: Preiswettbewerb, Inflation und wirtschaftliche Einbussen während der Corona-Pandemie führten unweigerlich zu einem Druck auf die Warenkosten, die etwa ein Viertel des Umsatzes ausmachen würden. Sie seien damit oftmals jener Kostenblock mit dem grössten Sparpotenzial. Gastro Suisse warnt zudem vor möglichen Fehlschlüssen: Kostengünstigeres oder ausländisches Fleisch bedeute nicht automatisch, dass dem Tierwohl weniger Rechnung getragen werde.

Stefan Häne ist Redaktor im Ressort Inland. Er schreibt und recherchiert zum aktuellen Politgeschehen in der Schweiz. Mehr Infos

