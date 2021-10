Justiz ermittelt gegen Kanzler Kurz – ÖVP soll mit Steuergeldern Jubelberichte in Medien gekauft haben Die Staatsanwaltschaft hat das Kanzleramt und die ÖVP-Zentrale durchsuchen lassen. Es geht um den Verdacht der Untreue und Bestechung. Cathrin Kahlweit aus Wien

Sebastian Kurz ist zurzeit auf dem EU-Gipfel in Slowenien, und er dürfte sehr froh darüber sein. Denn so mussten seine Getreuen heute Mittwoch für ihren Kanzler antreten und sich den aufgeregten Fragen zahlreicher Journalisten im Kanzleramt stellen.

Die wollten vor und nach der Kabinettssitzung wissen, was es denn auf sich hat mit den Meldungen, die ganz Österreich an diesem Morgen in Aufregung versetzten: Razzien im Bundeskanzleramt und in der ÖVP-Parteizentrale? Vorwürfe der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen den Kanzler wegen Beihilfe zur Untreue? Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und Bestechung in seinem Umfeld und bei wichtigen Medienpartnern?

August Wöginger, ÖVP-Fraktionschef im Nationalrat, gab ein kurzes Statement ab: Alles alte Kamellen, die Hausdurchsuchungen nichts als «Show und Inszenierung», alles seit Wochen kolportiert und schon deshalb völlig sinnlos.

Inseratekorruption im grossen Stil

Tatsächlich hielten sich seit Monaten in Wiener Redaktionsstuben hartnäckig Gerüchte, dass die WKStA einer grossen Sache auf der Spur sei. Die habe aber gar nichts mit dem Ibiza-Video und den Ermittlungen zu tun, die sich seit dessen Veröffentlichung 2019 daraus ergaben. Obwohl: Letztlich stimmte das nicht ganz, denn die jüngsten Vorwürfe, die möglicherweise zum Sturz der Regierung führen könnten, sind aus den Chatprotokollen herausgelesen worden, die vor vielen Monaten beim mittlerweile zurückgetretenen Chef der Österreichischen Beteiligungs AG (Öbag), Thomas Schmid, gefunden wurden.

Er gehörte zum engsten Kreis von Kurz und war früher Generalsekretär im Finanzministerium. Seine SMS-Kommunikation, von Schmid gelöscht, von den Ermittlern wiederhergestellt, lässt vermuten, dass es Inseratekorruption im grossen Stil zugunsten von Kurz in den Jahren 2016 und 2017 gab, der damals noch nicht Kanzler war, aber es dringend werden wollte.

Razzien auch bei Meinungsforscherinnen

Neben Durchsuchungen im Kanzleramt und bei der ÖVP soll auch eine Razzia bei Ex-Familienministerin Sophie Karmasin stattgefunden haben, die bis zum Eintritt in das Kabinett als parteilose Ministerin 2013 ein Meinungsforschungsinstitut betrieben hatte, sich mittlerweile mehr auf Marktforschung konzentriert, und wohl auch bei ihrer externen Mitarbeiterin Sabine B., ebenfalls Meinungsforscherin mit eigenem Institut. Anders als die Politprofis in Kanzleramt und Parteizentrale hoffte man hier offenbar, reichlich Beweismaterial sicherstellen zu können.

Denn dass bei der ÖVP nichts Belastendes zu den aktuellen Vorwürfen zu finden sein würde, hatte die stellvertretende ÖVP-Generalsekretärin Gaby Schwarz schon vor Wochenfrist öffentlich angekündigt: «Es ist nichts mehr da», hatte sie an einer Medienkonferenz gesagt – was einen Journalisten zu der Frage anregte, ob sie damit etwa jedem kleinen ÖVP-Funktionär über die Medien mitteilen wolle, ja alles, was verdächtig sein könnte, zu löschen.

Die Vorwürfe, die sich langsam und wie ein Puzzle aus der mehr als hundert Seiten dicken Durchsuchungsbegründung und vielen Gerüchten herausschälen, bestätigen, was Insider längst kolportierten.

Umfragen, die geschönt und zugespitzt waren, sollten das politische Fortkommen von Sebastian Kurz fördern.

Mitarbeiter im ÖVP-geführten Finanzministerium, Berater und Sprecher des damaligen Aussenministers Kurz, Meinungsforscher und Zeitungsherausgeber sollen eine unheilige Allianz eingegangen sein: Umfragen, die geschönt und zugespitzt waren, so die Vermutung, sollten nahelegen, dass die ÖVP mit dem damaligen Parteichef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner weitaus weniger Erfolg habe, als es unter Führung von Kurz möglich wäre. Der drängte an die ÖVP-Spitze und auch ins Kanzleramt, ihm fehlten aber Parteigelder für seine Kampagne in eigener Sache.

Dem kursierenden Szenario zufolge, das durch zahlreiche Chats belegt zu sein scheint, druckten und sendeten 2016 die Zeitung «Österreich» und der TV-Sender Oe24 zahlreiche Umfragen, die den damaligen SPÖ-Kanzler Christian Kern gefährlich «im Aufwind» sahen – es sei denn, Sebastian Kurz übernähme die ÖVP.

Die Überschrift in «Österreich» am 2. Juli 2016 über einer Umfrage des Karmasin-Instituts lautete: «Ohne Kurz ist die ÖVP nix». In den Akten finden sich reihenweise Studien zum Beleg: «Absturz – ÖVP im Umfragekeller» oder auch «Kurz: Neuwahl richtiger Weg». Die Kampagne gipfelte am 3. Juli 2017 in: «Kurz zieht allen davon». Mitterlehner trat im Mai 2017 entnervt zurück und beklagte, er wolle kein «Platzhalter» sein und in der eigenen Partei ständig gegen Intrigen kämpfen. Im Durchsuchungsbeschluss ist auch die Rede von Scheinrechnungen unter den hübschen Titeln «Betrugsbekämpfung» und «Nulldefizit».

SPÖ fordert Rücktritt von Kurz

Laut Staatsanwaltschaft, die vom «Verbrechen der Untreue» und vom «Verbrechen der Bestechlichkeit» spricht, wurden die Umfragen mit Steuergeldern bezahlt – und sie sollten Kurz «parteipolitisch nützen». Das Motiv von Kurz und seinen Helfern: «... sein Fortkommen als Politiker derart zu fördern, dass die Ziele, Parteichef und Bundeskanzler zu werden, in naher Zukunft erreichbar sind.»

Umgesetzt worden sei der Tatplan mithilfe der Mediengruppe von Wolfgang und Helmuth Fellner, Herausgeber von «Österreich», welche die Jubelberichte regelmässig veröffentlichten und dafür wiederum mit Inseraten der öffentlichen Hand im Wert von mehr als einer Million Euro belohnt worden seien. Kurz selbst, so die Ermittler, habe Vertraute mit den Verhandlungen beauftragt, sich über die Erfolge berichten lassen und Karmasin im persönlichen Gespräch zur Teilnahme am Tatplan überredet. So weit die These der Justiz.

Die ÖVP gibt sich überzeugt, dass die WKStA, wie die Opposition, nur das Ziel verfolge, Kurz zu schaden. Die Opposition hingegen forderte umgehend den Rücktritt von Kurz und eine Sondersitzung des Parlaments.

