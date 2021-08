Vergewaltigungsprozess in Basel - Jetzt reagiert das Gericht auf die Kritik am Vergewaltigungs-Urteil

Basler Appellationsgericht – Jetzt reagiert das Gericht auf die Kritik am Vergewaltigungs-Urteil Die Berichterstattung zum Urteil «Vergewaltigungsfall Elsässerstrasse» hat viele Reaktionen hervorgerufen. Nun äussert sich erstmals das Gericht dazu. Mischa Hauswirth UPDATE FOLGT

Die gerichtliche Aufarbeitung der Vergewaltigung an der Elsässerstrasse führte zu einer kontroversen Diskussion. Foto: 20min

Es war ein Urteil, das hohe Wellen schlug und in den Sozialen Medien intensiv diskutiert wurde. Es hagelte auch Kritik am Appellations-Gericht Basel-Stadt. Dieses hat am Donnerstagmorgen den Schritt an die Öffentlichkeit gewagt und spricht von «zahlreichen Missverständnissen».

Es geht um die Art und Weise, wie Journalistinnen und Journalisten, aber auch Leserinnen und Leser in Kommentaren das Urteil interpretiert haben. Für das Appellationsgericht ist unbestritten, dass alles innerhalb der rechtlichen Rahmens und der bundesgerichtlich gestützten Rechtssprechung vor sich ging.

Der Aufschrei war schweizweit und auch international gross: Das Basler Appellationsgericht senkte die Strafe für den Mann, der am 1. Februar 2020 gemeinsam mit einem Kollegen eine damals 33-Jährige vergewaltigt hatte. Und gab dem Opfer eine Mitschuld an der Tat.

In der Stellungnahme betont das Appellationsgericht, dass das Urteil von einem Dreiergericht und nicht von der dem Spruchkörper vorsitzenden Appellationsgerichtspräsidentin allein gefällt wurde. Man habe ausserdem den Schuldspruch des Strafgerichts bestätigt.

Die Strafe für 33-jährigen Portugiesen, der im Februar 2020 zusammen mit einem Jugendlichen eine Frau vor ihrer Wohnung im Basler Quartier St. Johann vergewaltigt hatte, ist vom Gericht hingegen reduziert worden. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten verurteilt, davon 18 Monate unbedingt. Der Täter wird kommende Woche aus dem Strafvollzug entlassen, da er sich bereits seit 18 Monaten in Untersuchungs- und Sicherheitshaft befindet.

Zudem erhielt er nur noch einen Landesverweis von sechs Jahren, und das Gericht reduzierte die Genugtuung für das Opfer um 3000 Franken. Das Strafgericht hatte für den Portugiesen eine unbedingte Freiheitsstrafe von 51 Monaten und einen Landesverweis von acht Jahren ausgesprochen.

