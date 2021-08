Dino Brandãos Wochenende - «Oft verpasse ich das Wochenende»

Dino Brandão Infos einblenden

Der 29-jährige Musiker studierte Pop an der ZHDK. Während sechs Jahren war er Teil der Band Frank Powers, bis diese sich 2019 auflöste. Daraufhin tourte Brandão mit Sophie Hunger durch ganz Europa. Mit Hunger und dem Zürcher Musiker Faber veröffentlichte er letztes Jahr das gemeinsame Album «Ich liebe Dich». Seit letztem Jahr ist Brandão auch als Solokünstler unterwegs. Am 15. August tritt er an den Winterthurer Musikfestwochen auf. Der Musiker lebt im Kreis 4. (bes)