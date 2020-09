Kolumne von Michèle Binswanger – Ohm statt Ächz Warum Meditation so verdammt schwierig ist und wie man darin besser wird. Meinung Michèle Binswanger

Ab und zu braucht man ein neues Ziel. Nachdem ich mich in der letzten Kolumne für mentales Training und Yoga-Praxis starkgemacht habe, fragte ich mich, ob ich es nicht vielleicht mit Meditation probieren sollte. Also übte ich mich vergangene Woche anstatt im Krafttraining in Yoga und Meditation. Ohm anstatt Ächz, Matten statt Hanteln, stretchen statt wuchten.