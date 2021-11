Fussball-WM 2022 – Ohne Druck von den Fans passiert in Katar genau gar nichts

Scheich Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir von Katar, mit der WM-Trophäe. Foto: Anja Niedringhaus (Keystone)

In exakt einem Jahr wird in Katar die Fussball-Weltmeisterschaft angepfiffen. Und es ist zu befürchten, dass es so sein wird wie immer bei Grossanlässen mit umstrittenen Gastgebern: Sobald der Sport läuft, interessiert sich – Entschuldigung – kein Schwein mehr dafür, wie es den Bauarbeitern ergangen ist, die in einem autokratischen Staat eine Glitzerwelt aufgebaut haben, auf dass sich seine Herrscher im Glanz der internationalen Aufmerksamkeit sonnen können.

Wer jetzt ernsthaft einen WM-Boykott fordert, verkennt die Realität. Kein Fussballverband dieser Welt wird eine Endrundenteilnahme ausschlagen.