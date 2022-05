Leitartikel zur Volksinitiative – Ohne Elternzeit verlieren die Zürcher Firmen den Anschluss Dem Kanton fehlen künftig Hunderttausende Fachkräfte. Umso wichtiger ist es, Mütter im Arbeitsleben zu halten. Der bezahlte Urlaub für frischgebackene Eltern kann dabei helfen. Meinung Liliane Minor

Wenn Mami und Papi nach der Geburt ein paar Wochen daheimbleiben, hat das nicht nur aufs Baby und seine Eltern positive Auswirkungen. Auch die Wirtschaft profitiert. Foto: Anna-Tia Buss

Zugegeben, es ist unschön, dass die Zürcherinnen und Zürcher am 15. Mai nur über eine kantonale Elternzeit abstimmen können. Wie viel attraktiver wäre eine gesamtschweizerische Lösung gewesen. Nur liegt eine solche in weiter Ferne, weil sich deren Befürworter in Bern nicht auf die konkrete Ausgestaltung einigen können.