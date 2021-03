10 überraschende Fakten über Zürcher Gemeinden – Ohne Hilfe hätte Fischenthal einen Steuerfuss von 350 Prozent Jede Gemeinde ist einzigartig. Aber wussten Sie, dass Städter zufriedener sind als Landeier? Dass eine Rüschlikerin für zwei Fischenthaler aufkommt? Oder dass alle mit ihrer Müllabfuhr zufrieden sind? Pascal Unternährer

Fischenthal mag finanzschwach sein, aber ein Skigebiet können nicht viele andere Zürcher Gemeinden bieten. Foto: Sabina Bobst

Dass die Zürcher Gemeinden sehr unterschiedlich sind, ist eine Banalität. Dafür zu sorgen, dass die ärmeren nicht noch mehr abgehängt werden, ist weniger banal. Die Schere zwischen den finanzstarken und den strukturschwachen Gemeinden hat sich laut Heinz Montanari in den letzten Jahren geöffnet. Der Leiter Gemeindefinanzen beim Kanton sagte dies anlässlich der Präsentation des Gemeinde- und Wirksamkeitsberichts, der alle vier Jahre herauskommt.

Rüschlikon – Fischenthal 11:1

Einen grossen Beitrag gegen das Auseinanderklaffen leistet der Finanzausgleich. Ein Beispiel: Ohne Ausgleich aus den verschiedenen Töpfen hätte Fischenthal 2019 einen Steuerfuss von 350 Prozent festlegen müssen, um zu überleben. Handkehrum wäre die Seegemeinde Rüschlikon mit einem Steuerfuss von 30 Prozent ausgekommen, weil Einkommensmillionäre wie Ex-Glencore-Chef Ivan Glasenberg die Kasse füllen.



Die Folgen wären verheerend: In Fischenthal müsste ein lediger Durchschnittverdiener mit 70’000 Franken steuerbarem Einkommen fast 13’000 Franken Steuern zahlen – gleich viel, wie in Rüschlikon ein Multimillionär zahlen müsste, der eine Viertelmillion Lohn versteuert. Das elfmal finanzschwächere Fischenthal würde sich entvölkern, der Run an den See wäre riesig. Die Bodenpreise würden implodieren respektive explodieren.

Nach Eingriff nur noch 2:1

Nun war es aber so, dass jede Rüschlikerin 7600 Franken in den Finanzausgleich einschoss, und jeder Fischenthaler 3900 Franken erhielt. Zumindest rechnerisch kommt eine Seeanwohnerin für zwei Oberländer aus. Jährlich werden 1,3 Milliarden Franken umverteilt. Geber waren im Jahr 2019 der Kanton und 28 finanzstarke Gemeinden, Nehmer 121 Gemeinden. Dazu gehören auch Zürich und Winterthur, via Zentrumslastenausgleich. Weder Geber noch Nehmer waren 13 Gemeinden.

«Das Geld fliesst vom See an die Peripherie», bilanziert Montanari. Die Folge: Rüschlikon musste immerhin 73 Steuerprozent verlangen, Fischenthal «nur» 124 Prozent. Der Unterschied ist gross, aber nicht exorbitant. 2019 gab es sogar acht Dörfer, die einen höheren Steuerfuss hatten als Fischenthal, und eine Gemeinde hatte einen tieferen als Rüschlikon. Die Steuerlast lag zwischen 72 (Kilchberg) und 130 Prozent (Maschwanden und Adlikon).

Mehr Umverteilung?

Die Bandbreite bei den Steuerfüssen ist mit 72 bis 130 Prozent immer noch zu hoch. Das zumindest sagen mehr als 80 Prozent der über 1300 Personen, die vom Kanton zum Thema befragt wurden. Als angemessen wird von einer Mehrheit eine Bandbreite von 80 bis 110 Prozent taxiert.

Ein Auftrag für einen stärkeren Finanzausgleich, sprich mehr Umverteilung von Reich zu Arm? Regierungsrätin Jacqueline Fehr, der als Sozialdemokratin nicht jede Umschichtung fernliegt, antwortet zurückhaltend: «Der Regierungsrat nimmt dies zur Kenntnis, unternimmt aber derzeit nichts.» Jede zweite befragte Person findet die Steuerbelastung ohnehin zu hoch oder viel zu hoch. Das sind doppelt so viele wie 2011 – obwohl das Kantonsmittel gleich geblieben ist. 3 Prozent finden, man zahle zu wenig Steuern.

13 erhöhen Steuern, 10 senken, 1 muss warten Infos einblenden Mitte Februar hatten zehn Gemeinden noch keinen Steuerfuss (lesen Sie hier: Einige Gemeinden im Stresstest). Neun konnten ihren Status als Notbudget-Gemeinde inzwischen abgeben. Dabei zeigte sich Erstaunliches: Zwei (physische) Gemeindeversammlungen (GV) haben einer Steuererhöhung von 5 Prozent zugestimmt: Glattfelden und Knonau. In der Säuliämtler Gemeinde hat sich das Elternforum gegen den Gemeinderat durchgesetzt, der nur 3 Prozent raufwollte. In Wädenswil steigt der Steuerfuss um 1 Prozent, weil die von der Stadt getrennte Oberstufe die Steuern erhöht hat. Den Plus-4-Prozent-Antrag des Stadtrats hat das Parlament abgelehnt. In Seuzach sinkt der Steuerfuss, weil die Schule um 2 Prozent senkte in der Erwartung, dass die Politische Gemeinde um 6 Prozent raufgeht. Doch Letzteres wurde am letzten Wochenende vom Volk an der Urne vereitelt. In Weisslingen bleibt der Steuerfuss stabil, nachdem die GV den Plus-5-Prozent-Antrag des Gemeinderats abgelehnt hat. In Oetwil am See ändert sich nach einem Urnenentscheid genauso wenig wie in Hüntwangen, Wasterkingen und Wil. Im Rafzerfeld hatten die drei Gemeinden noch den Urnenentscheid der gemeinsamen Schule abwarten müssen. Noch offen ist der Entscheid in Oberweningen. Dort sorgte Ende Januar zwar nicht eine geplante Steuererhöhung für ein Budget-Nein an der Urne, sondern ein umstrittenes Liegenschaftsgeschäft. Da die Zeit bis zum letztmöglichen Termin Ende März weder für eine GV noch einen weiteren Urnengang reichte, übergab die Wehntaler Gemeinde den Steuerfussentscheid freiwillig Justizdirektorin Jacqueline Fehr (lesen Sie hier: Erstes Zürcher Dorf gibt auf). Es wird damit gerechnet, dass die Kantonsregierung Anfang April für Oberweningen entscheidet. Bilanz: Von den 162 Zürcher Gemeinden haben nun 13 den Steuerfuss fürs Jahr 2021 erhöht, 10 haben ihn gesenkt. 138 verhalten sich angesichts der Corona-Krise abwartend. (pu)

Städter zufriedener als Landvolk

Knapp 70 Prozent fühlen sich gemäss der repräsentativen Umfrage «sehr wohl» in ihrer Gemeinde, über 25 Prozent «eher wohl». 47 Prozent sind auch «sehr zufrieden» mit den Leistungen ihrer Gemeinde – das sind 10 Prozent mehr als vier Jahre zuvor. Da gibt es aber Unterschiede zwischen Stadt und Land. In Zürich sind fast 60 Prozent «sehr zufrieden», in den Gemeinden mit weniger als 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern nur 25 Prozent. In den Dörfern ist auch jede und jeder Fünfte eher oder überhaupt nicht zufrieden mit der Verwaltung. Zum Vergleich: In Winterthur ist nur jede(r) Fünfzigste irgendwie unzufrieden. Jacqueline Fehr führt dies auf reduzierte Öffnungszeiten oder fehlende Stellvertretungen in Ferienzeiten zurück.

Güselabfuhr ist top

Die besten Noten geben die Menschen gemäss der Befragung der Abfallentsorgung in ihrer Gemeinde – da gibt es eine 6 (von 7). Am schlechtesten schneidet mit 4,8 Punkten die kommunale Raumplanung ab. Ebenfalls Luft nach oben haben die Veloinfrastruktur und die Kesb – welche in den früheren Befragungen allerdings noch schlechter abschnitt. Zugenommen hat die Zufriedenheit im Bereich Sicherheit.

Schule nicht für alle wichtig

Am wichtigsten sind der Zürcher Bevölkerung laut Umfrage die gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr, die Naturnähe und ein hohes Sicherheitsgefühl (je 90 Prozent). Auch wichtig sind ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Wohnungen und gute Einkaufsmöglichkeiten. Am wenigsten wichtig sind ein lebendiges Vereinsleben (knapp 40 Prozent) und ein ausgebautes Kinderbetreuungsangebot (45 Prozent). Gute Schulen befinden sich mit 75 Prozent nur im Mittelfeld der langen Liste (lesen Sie dazu mehr hier auf Seite 143). Erstaunlich: 10 Prozent finden gute Schulen «absolut unwichtig». «Das sind wohl Personen ohne Kinder und ohne Enkel», mutmasst Fehr.

30 Milliarden Franken ausgegeben

2015 gaben Kanton und Gemeinden je 14 Milliarden im Jahr aus. 2019 waren es je 15 Milliarden, wobei mehr als die Hälfte der Gemeindekosten in Zürich und Winterthur anfallen. Die SVP kritisiert, dass die Kostensteigerung höher sei als das Bevölkerungswachstum und die Gemeinden immer stärker in Abhängigkeit vom Finanzausgleich gerieten. Sie fordert, dass Zürich und Winterthur weniger für ihre Zentrumslasten erhalten, weil sie bald vom Kanton mehr Geld für die AHV/IV-Beihilfen erhalten. Quasi das Gegenteil peilt die GLP an: Sie will die Einführung eines Soziallastenausgleichs prüfen, weil Corona-bedingt eine zusätzliche Belastung bei der Sozialhilfe auf die Gemeinden zukomme.

Stabile Staatsquote

Das Verhältnis der Ausgaben von Kanton und Gemeinden zur Wertschöpfung variierte seit 2010 zwischen gut 14 und gut 16 Prozent. Wobei letztgenannter Wert im Jahr 2011 erreicht wurde, als der Kanton unter riesigem Mittelaufwand die BVK sanieren musste. Normquote ist 15 Prozent, stabil.

Privatisieren? Nein danke!

Der neue Finanzausgleich wollte 2012 sanften Druck auf Dörfer erzeugen, mit grösseren Gemeinden zu fusionieren. Das gelang nur teilweise. Die Anzahl Gemeinden sank von 171 auf 162, einige Fusionsvorhaben im Unterland und im Weinland scheiterten aber. Das Thema verliert an Popularität. 2011 äusserten sich 80 Prozent der Bevölkerung positiv zu Gemeindefusionen, 2019 waren es noch 60 Prozent. «Fusionen müssen von unten kommen», sagt Jacqueline Fehr. Der Kanton unterstützt sie, stösst sie aber nicht an. Mit Zweckverbänden sind hingegen 90 Prozent einverstanden. Die Übertragung von Aufgaben an Private goutieren die Menschen wiederum gar nicht. 20 Prozent finden das gut. 2011 waren es noch 30 Prozent.

Wie weiter?

Zwischen 2016 und 2019 haben kaum Verschiebungen von Aufgaben zwischen Kanton und Gemeinden stattgefunden, stellte Gemeindeamtsleiter Arthur Helbling fest. Im vergangenen September wiederum hat die Stimmbevölkerung die Gemeinden via Zusatzleistungsgesetz und Strassengesetz um 250 Millionen Franken entlastet. Derartige Übungen stehen nicht bevor. Fehr erwähnt das Kinder- und Jugendheimgesetz, welches das Verhältnis Kanton - Gemeinden tangiert.

Die ungleiche Verteilung der Soziallasten war in der letzten Ausgabe des Wirksamkeitsberichts ersichtlich geworden, worauf der Verband der Zürcher Gemeindepräsidien (GPV) reagiert und über die Revision des besagten Zusatzleistungsgesetzes eine Verbesserung auf politischem Weg erreicht hat, wie GPV-Präsident Jörg Kündig sagt. Diesmal sieht er andere Themen am Horizont, etwa die Finanzierung des Gesundheitswesens, die Frage des Zentrumslastenausgleichs über Zürich und Winterthur hinaus oder die Zukunft des Sonderlastenausgleichs Isola. Dieser ist der allerletzte Anker für bedürftige Gemeinden und wird kaum mehr beansprucht.

Heinz Montanari wechselt zur Stadt Infos einblenden Die erste Ansprechperson, wenn es um Budgets oder Steuerfüsse der Zürcher Gemeinden geht, ist Heinz Montanari. Seit 21 Jahren arbeitet er für den Kanton, seit 2007 ist er Abteilungsleiter Gemeindefinanzen beim Gemeindeamt. Nun hat er gekündigt, eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger ab Frühherbst wird per Inserat gesucht. Montanari geht nicht im Streit. Er sagt, «man soll gehen, wenns am schönsten ist». Der 45-jährige Experte für Rechnungswesen und Controlling wechselt zur Stadt Zürich. Dort wird er teilzeitlich die Verantwortung für die Jahresrechnung übernehmen. Gleichzeitig macht er sich selbstständig und wird öffentliche Organisationen wie Gemeinden oder Zweckverbände gemeinsam mit seiner Frau bei der Finanzplanung beraten. (pu)

