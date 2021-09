EHC Kloten - Ohne Umweg in die National League: Das ist Klotens letzte Chance

Swiss League: EHC Kloten – Ohne Umweg zum Aufstieg: Das ist Klotens letzte Chance Auf dem EHC lastet in der vierten Saison in der Swiss League noch mehr Druck. Den versuchen die Flughafenstädter möglichst klein zu halten – mit Demut. Dominic Duss

Für den EHC Kloten gibt es in der Swiss League nur eines: Allen Gegnern entwischen, wie Patrick Obrist (vorne) im Duell mit Oltens Stanislav Horansky. Foto: Marc Schumacher (freshfocus)

Zweimal hat Kloten seine Mission nicht erfüllt. Letztes Jahr wurde sie von der Pandemie durchkreuzt, nachdem der EHC 2019 bereits im Viertelfinal kläglich (1:4 in der Serie) an Langenthal gescheitert war. Diesen Frühling war der Aufstieg zum Greifen nah, doch Ajoie verhinderte ihn im sechsten Finalspiel. Nun wollen die Flughafenstädter ihre letzte Chance auf eine Rückkehr in die National League ohne Ligaqualifikation packen.

In der Swiss Arena war der EHC in die zweite Spielklasse abgestürzt, nun will er in der zu Wochenbeginn zur Stimo Arena umgetauften Heimstätte zu neuen Höhenflügen ansetzen. Jeff Tomlinson soll es richten. Ausgerechnet der Kanadier.