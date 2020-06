Wenn mich die Corona-Zeit etwas gelehrt hat, dann, dass der Fussball Zuschauer braucht. Ich rede nicht vom Kicken am Feierabend, das aufblüht, kaum sind die Schulhauswiesen wieder zugänglich – ich meine den grossen Fussball. Den Gottesdienst.

Am Freitag las ich nach Monaten wieder die Sportseiten, ein Interview mit Ludovic Magnin, dem Trainer des FC Zürich. Im Grunde ein sympathischer Mensch, wenn er nicht dauernd damit beschäftigt wäre, wie er ankommt und was die anderen über ihn denken, dünnhäutig wie sein Präsident. «Fussball ohne Zuschauer», sagt also Magnin, «das ist nicht der Fussball, den ich so liebe.» Die Zuschauer, «sie tragen die Spieler, sie machen sie besser, sie spornen sie an. Sie geben eine Ambiance.»