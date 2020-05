Büchertipps zum Vorlesetag – Ohren auf Anlässlich des heutigen Schweizer Vorlesetags haben wir Buchhändlerinnen und -händler nach ihren Tipps gefragt – und ihren eigenen Erinnerungen. Jean-Marc Nia

Eigener Kosmos

Marion Arnold: Buchhändlerin / Kinderbuchladen, Oberdorfstr. 32, 8001 Zürich

Evergreen

Die «Jim Knopf»-­Bücher von Michael Ende. Ich mag die dichte Atmosphäre, diesen eigenen Kosmos mit all seinen ­fantastischen Wesen.

Aktuell

Ich habe die «Rico, ­Oskar»- Bücher von Andreas Steinhöfel wahnsinnig gerne ­vorgelesen. Die Hauptfiguren wachsen einem sofort ans Herz. Rico, der tief­begabte, aber lebenspraktische Junge, und der hochintelligente Oskar, der vom richtigen Leben nicht viel Ahnung hat. Man kann auch als Erwachsener viel lachen, was ich enorm wichtig finde.

Erinnerungen

Im Winter haben wir ganze Nachmittage auf dem Bett meines Bruders verbracht und ein Buch ums andere von unserer Mutter vorgelesen bekommen.

Draussen wartet die Welt

Ruth Schildknecht: Mitinhaberin

Buchhandlung Nievergelt, Franklinstr. 23, 8050 Zürich

Evergreen

«Rigo und Rosa». Grossartig geschrieben von Lorenz Pauli und wunderschön illustriert von Kathrin Schärer. Hier wird über die Freundschaft einer Maus zu einem eingesperrten Leoparden und viel mehr erzählt. Funktioniert immer und macht den vorlesenden Erwachsenen genauso Spass.

Aktuell

«Ein grosser Tag, an dem fast nichts passierte» von Beatrice Alemagna. Ein Kind hängt am Bildschirm, und dabei liegt die spannende Welt draussen vor der Tür. Grosses Vorlesekino.

Erinnerungen

Meine Eltern sind auf dem Bauernhof aufgewachsen. Also eher bildungsfern. Mir wurde nicht vorgelesen. Das müssen meine Kinder jetzt ausbaden. Ihnen wird viel vorgelesen – zum Spass aller Be­teiligten.

Rigo und Rosa tauschen sich über Gott und die Welt aus. Bild: © 2016 Atlantis, Zürich

Alle Emotionen

Sabine Haarmann: Filialleiterin

Orell Füssli Kramhof, Füsslistr. 4, 8022 Zürich

Evergreen

Ich kann mich fast nicht entscheiden, meine beiden Favoriten sind «Der geheime Garten» von Frances Hodgson Burnett und «Die Brüder Löwenherz» von Astrid Lindgren.

Aktuell

«Maus und Maulwurf, zwei ganz besondere Freunde» von Joyce Dunbar und James Mayhew. Eine sehr rührende und spannende Geschichte über zwei ungleiche Freunde, die einen abenteuerlichen Sommer durchleben. Und sie zeigt, dass es für jedes Problem nicht nur eine Lösung gibt.

Erinnerungen

Meine Grossmutter las mir jeweils abends, wenn sie mich gehütet hat, die «Bambi»-Reihe von Felix Salten vor. Da steckte die ganze Palette der Emotionen drin. Das hat mich gepackt und geprägt.

Schweizer Vorlesetag Infos einblenden Das Schweizer Institut für Kinder- und Jugendmedien initiiert jährlich den nationalen Vorlesetag. Da Livelesungen dieses Jahr nur bedingt möglich sind, melden sich Botschafterinnen und Botschafter via Internet zu Wort. Neben Wortakrobatin Patti Basler, Fussballerin Lara Dickenmann, Entertainerin Christina Rigozzi werden auch die Moderatoren Nik Hartmann und Marco Fritsche sowie weitere Persönlichkeiten am Mittwoch, den 27.5., aus ihren Lieblingsbüchern vorlesen.

www.schweizervorlesetag.ch

Der Egel als Therapie-Assistent

Mey Sayed: Buchhändlerin

Buchhandlung im Volkshaus, Stauffacherstr. 60, 8004 Zürich

Evergreen

«Begel, der Egel» von Nele Brönner. Eine sehr bizarre Geschichte über einen Blutegel, der als Therapie-Assistent in einer Tierpraxis arbeitet. Ein Bilderbuch mit kraftvollen Illustrationen.

Aktuell

Das Buch «Der Katze ist es ganz egal» von Franz Orghandl setzt sich mit einem wichtigen Thema auseinander: Jennifer, die ­früher Leo war und sich jetzt viel wohler fühlt, muss das den Erwachsenen klarmachen. Super zum Vorlesen und Diskutieren, was ja immer am meisten Spass macht.

Erinnerungen

Meine Mutter las mir immer sonntags Fabeln und Sagen aus dem arabischen Raum vor. Sie musste mir immer aus demselben bald auseinanderfallendem Buch vorlesen.

Weg mit dem Gift

Delia Huber: Buchhändlerin

Buchhandlung am Hottingerplatz, Hottingerstr. 44, 8032 Zürich

Evergreen

«Das grosse Buch vom Vamperl» von Renate Welsh. Das Vamperl saugt den Leuten das Gift aus der Galle und sorgt so dafür, dass weniger gestritten wird. Die wunderbaren Abenteuer unterhalten nicht nur Kinder.

Aktuell

«Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe» von Wieland Freund, Michael Ende und Illustrationen von Regina Kehn. Das

humorvolle Ritterabenteuer baut eine kindgerechte Spannung auf und entlockt den meisten Zuhörern ein: «Ein Kapitel noch?»

Erinnerungen

Vorlesen war für mich nicht nur das Zuhören, sondern auch das gemeinsame Betrachten von Bildern, Lernen von neuen Wörtern und Philosophieren. So wurde aus dem Vorlesen später sogar ein gemeinsames Lesen.

Für jedes Kind ein Kind

Janka Wüest: Geschäftsleiterin

Buchhandlung Bodmer, Stadelhoferstr. 34, 8001 Zürich

Evergreen

«Die Kinder aus Bullerbü» von Astrid Lindgren. Herrliche Geschichten über sechs Kinder, die Abenteuer erleben. Jedes Kind kann sich in einer der Hauptfiguren wiedererkennen.

Aktuell

«Theo und HAInz» von Iris Muhl und Daniela Rütimann. Ein wasserscheuer Bub entdeckt in seiner Badewanne HAInz, einen kurzsichtigen Hai. Das Buch erzählt mit einer grossen Prise Humor liebevoll vom Alltag eines kleinen Jungen.

Erinnerungen

Oft habe ich mich am Ende des Vorlesens schlafen gestellt, damit mich mein Vater in mein Bett tragen musste.

Jähzornig, grosszügig, mutig, stur, gutherzig: Das ist Madita. Bild: © Oetinger Verlag

Schwedisch lernen

Laura Frei: Buchhändlerin

Buchhandlung sec52, Josefstr. 52, 8005 Zürich

Evergreen

«Madita» von Astrid Lindgren. Als Kind konnte ich mich mit diesem Mädchen identifizieren. Und mit dem Buch habe ich Schwedisch gelernt!

Aktuell

Sobald mein Neffe gross genug ist, werde ich ihm die Jahreszeiten-Bücher von Kazuo Iwamura vorlesen, sie liegen schon bereit.

Erinnerungen

Ich war als Älteste von drei Geschwistern oft zu alt für die vorgelesenen Bücher, aber das machte mir nichts aus. Ich erinnere mich, dass mich die Reaktionen der Erwachsenen beim Vorlesen amüsiert haben. Diese Stellen in den Büchern sind mir bis heute im Gedächtnis geblieben.

Ganz viele Tränen

Walter Reimann: Inhaber

Buchhandlung Hirslanden, Freiestr. 221, 8032 Zürich

Evergreen

Die traurig-schöne Hundegeschichte «Fridolin» von Franz Caspar. Der Dackel Fridolin kriegt ein rotes Lederhalsband geschenkt und verliert es wieder. Beim Wiederfinden erlebt er grosse Abenteuer.

Aktuell

In «Yeshi» von Gabriela Kasperski wird ein dunkelhäutiges Flüchtlingsmädchen in der Schule gemobbt. Liegt es an der Hautfarbe? Oder weil sich ihre Eltern trennen wollen? Ein engagiertes Buch zu aktuellen Themen.

Erinnerungen

Meine Mutter musste mir «Fridolin» oft vorlesen, und ich musste dabei jedes Mal weinen.