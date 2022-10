Champions League – Okafor schlägt Drmic – auch Leipzig gewinnt Noah Okafor trifft für Salzburg beim 1:0-Sieg gegen Dinamo Zagreb mit Josip Drmic. Leipzig gelingt gegen Celtic Glasgow ein Befreiungsschlag.

Gruppe E: Okafor trifft bei Salzburg-Sieg – Milan bei Chelsea zu Gast

Drittes Gruppenspiel – dritter Treffer von Noah Okafor: Der Schweizer Nationalstürmer schiesst Salzburg mit seinem Penaltytreffer nach 71 Minuten zum 1:0-Sieg gegen Dinamo Zagreb. Okafor traf bereits bei den beiden 1:1 gegen Milan und Chelsea für die Österreicher, bei denen Philipp Köhn im Tor eine tadellose Leistung zeigte. Bei den Kroaten wurde Josip Drmic für die Schlussviertelstunde eingewechselt. In der Nachspielzeit traf er per Kopf. Der Ausgleich zählte wegen Offside aber nicht.

Gruppe F: Leipzig schlägt Celtic Glasgow – Real Madrid empfängt Schachtar Donetsk

Leipzig hat seinen ersten Sieg im laufenden Wettbewerb gefeiert. Der Bundesligist gewann sein Heimspiel gegen Celtic Glasgow mit 3:1 (1:0). Christopher Nkunku (27. Minute) und Andre Silva (64./77.) mit einem Doppelpack erzielten die Treffer zum ersten Saisonerfolg in der Königsklasse im dritten Spiel, durch den die Leipziger die Schotten vom dritten Platz in der Gruppe F verdrängten. Für Celtic hatte Jota (47.) vor 45’228 Zuschauern zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen.

Getrübt wurde die Freude bei den Leipzigern durch den Ausfall von Stammtorhüter Peter Gulacsi. Der Ungar hatte sich in der Anfangsphase eine Knieverletzung zugezogen und musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Für den Captain kam in der 13. Minute Janis Blaswich ins Spiel und zu seinem Debüt in der Königsklasse.

DPA/heg

