Bencic will wieder in den Halbfinal

Bei ihrer letzten Teilnahme in New York schaffte es Bencic bereits in den Halbfinal: 2019 wurde sie dort von der späteren Siegerin Bianca Andreescu gestoppt. Nun will sie das – inzwischen als Olympiasiegerin – erneut schaffen, und wenn möglich noch mehr. Ihre bisherigen Leistungen stimmen optimistisch, sie musste noch keinen Satz abgeben.

Kein Wunder, an keinem anderen Turnier ist die Weltnummer 12 so erfolgreich wie am US Open, es ist ihre zweite Liebe, wie uns Kollege Simon Graf hier erzählt.