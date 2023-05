Wasserstoff ist farblos und kann auf verschiedene Arten hergestellt werden. Fachleute haben zur begrifflichen Unterscheidung Farben eingeführt, deren Auswahl nicht in jedem Fall schlüssig ist.

Grüner Wasserstoff: Grüner Wasserstoff wird ausschliesslich mit Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt. Bei der Herstellung von grünem Wasserstoff entsteht kein CO₂ als schädliches Treibhausgas. Im Zentrum einer klimaneutralen Entwicklung sollte daher grüner Wasserstoff stehen.

Grauer Wasserstoff: Dieser Wasserstoff wird aus fossilen Energien hergestellt. Ein Verfahren ist das derzeit in der Industrie eingesetzte «Reforming». Dabei werden fossile Kohlenwasserstoffe, in der Regel Erdgas, in Wasserstoff umgewandelt. Als Nebenprodukte fallen Wasserdampf, Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO₂) an. Wasserstoff, der in Elektrolyseuren mit Strom aus dem allgemeinen Stromnetz hergestellt wird, bezeichnet man ebenfalls als grauen Wasserstoff.

Pinker Wasserstoff: Wie der grüne wird auch der pinke Wasserstoff elektrolytisch hergestellt. Der dafür notwendige Strom stammt aus der Kernenergie.

Blauer Wasserstoff: Dieser wird wie der graue Wasserstoff in der Regel mit fossilen Energieträgern hergestellt. Hier wird allerdings das anfallende Kohlendioxid (CO₂) aufgefangen und unterirdisch gespeichert.

Türkiser Wasserstoff: Dieser Wasserstoff basiert auf der thermischen Spaltung von Methan, vornehmlich von Erdgas. Dementsprechend ist dieser Wasserstoff nahezu ausschliesslich fossilen Ursprungs. Bisher wurde dieses Verfahren vor allem entwickelt, um festen Kohlenstoff zu gewinnen. Der Wasserstoff fällt als Nebenprodukt an. Technisch kann die Methode aber auch auf die Produktion des Wasserstoffs ausgerichtet werden und gewinnt im Zuge der Wasserstoffstrategien an Relevanz.



Quelle: Deutsches Umweltbundesamt