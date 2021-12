Corona-Medienkonferenz – Omikron, Boostern, Testen – so geht die Schweiz in die Feiertage

Unzufriedene Kantone wegen Verkürzung der Booster-Wartezeit

Die Kantone haben die Booster-Kampagne laut Kantonsärzte-Chef Rudolf Hauri nicht verschlafen. Einzelne Kantone ihrerseits kritisierten den Bundesrat über das Wochenende wegen der Verkürzung der Wartezeit auf vier Monate. Für den bernischen Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg wäre es unverantwortlich, Hunderttausende ohne offizielle Empfehlung zu boostern.

Man könne Impf-Kapazitäten nicht ins Leere hinaus aufrechterhalten, es brauche eine gewisse Beweglichkeit. Bei der Booster-Impfung gehe es vor allem darum, «dass man sie macht», sagte Hauri in der «Samstagsrundschau» von Schweizer Radio SRF.

Es mache keinen Sinn, nun alle an einem Tag zu boostern. Eventuell sei die zeitliche Verteilung am Schluss sogar ein Vorteil für die Grundimmunität der Gesellschaft. Die Wirkung der zweiten Impfung verschwinde ja nicht von einem Tag auf den anderen. «Es wird sich zeigen, ob wir am Schluss langsamer sind als andere Länder.»

Mehr zum Thema: Kanton Zürich kritisiert Berset: «Hunderttausende Zürcher glauben nun, dass sie bis Weihnachten noch den Booster bekommen»

Entscheidend ist für Hauri immer eine saubere Datenanalyse, bevor man entscheidet, was nun gilt. Das könne man seinetwegen dann rückblickend als zu defensive Kommunikation der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif) beurteilen. Der Konjunktiv sei aber immer «ein schlechter Berater».

Kanton Bern denkt an Armeehilfe

Schnegg sprach sich im Interview mit der «SonntagsZeitung» dagegen aus, dass man Hunderttausenden die Auffrischungsimpfung ohne offizielle Impfempfehlung verabreicht. Die Ärzte könnten die Verantwortung dafür nicht übernehmen. Wenn schon, müsse der Bund sie tragen.

Lesen Sie hier unser Interview mit dem Berner Gesundheitsdirektor: «Ungeimpfte sollten freiwillig auf einen Intensivpflegeplatz verzichten»

Foto: Raphael Moser

Für den zu erwartenden zusätzlichen Ansturm auf die Impfzentren sei der Kanton Bern vorbereitet. Kommende Woche eröffne man einen zusätzlichen Standort. Und er überlege sich, die Armee anzurufen. Schnegg geht davon aus, dass vor Ende Februar alle, die das wollen, eine Auffrischungsimpfung erhalten haben.

Die 2-G-plus-Regel hält der bernische Gesundheitsdirektor «eigentlich für übertrieben». Die Geimpften so wieder einzuschränken, sei auf lange Sicht nicht haltbar. Weil es aber für Geboosterte keinen Test brauche, werde der Kanton Bern die Regel in der aktuellen Lage auch unterstützen und umsetzen.