Regierungen agieren unterschiedlich – Omikron-Welle rollt durch Europa Die besonders ansteckende Virusvariante erfasst ein Land nach dem anderen, teils mit nie erreichten Infektionszahlen. Trotzdem reagiert man nicht überall mit verschärften Massnahmen. Nadia Pantel aus Paris , Oliver Meiler aus Italien , Michael Neudecker aus Grossbritannien , Karin Janker aus Madrid , Kai Strittmatter aus Kopenhagen

Testen, testen, testen: Französinnen und Franzosen vor einem Covid-Testzentrum in Paris. Foto: Stephane de Sakutin (AFP)

Die Welle der Infektionen mit der Omikron-Variante des Corona-Erregers rollt durch Europa. Und sie scheint so unaufhaltsam zu sein, wie es viele Experten vorhergesagten, die besonders ansteckende Virusform dominiert zunehmend das Pandemiegeschehen. In einigen Ländern bemisst sich die tägliche Zahl der Neuinfizierten derzeit in Hunderttausenden. Wie gehen die Länder mit dieser Herausforderung um?

Frankreich

Frankreich belegt in diesen Wochen einen unerfreulichen Spitzenplatz, was die Corona-Lage betrifft. Das Gesundheitsministerium geht davon aus, dass 90 Prozent der aktuellen Covid-Fälle in Frankreich auf die Omikron-Variante zurückgehen. Die Infektionszahlen verzeichnen seit Weihnachten einen nie gesehenen Anstieg.