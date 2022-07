Roger Federers Turnschuhfirma – On schröpft Schweizer Kundinnen und Kunden Wer im Onlineshop des Zürcher Schuhherstellers Produkte kauft, zahlt bis zu 51 Prozent mehr als in der EU, in Grossbritannien oder in den USA. Die Verantwortlichen reden sich heraus. Peter Burkhardt

Swissness auf Kosten der Schweizerinnen und Schweizer: Roger Federer mit einem seiner Schuhmodelle im On-Entwicklungslabor in Zürich. Foto: PD

On-Kunde Oskar Flüeler (Name geändert) ist sauer. Vor einer Woche klickte er sich durch den Onlineshop des Schweizer Turnschuhherstellers On. Der von Tennisstar und On-Aktionär Roger Federer entwickelte Schuh «The Roger Pro» kostet dort 270 Franken. Weil das Flüeler teuer fand, änderte er in der URL – also der Internetadresse in der oberen Leiste des Browsers – den Einschub «ch» (für Schweiz) in «de» (für Deutschland). Plötzlich war das gleiche Produkt deutlich günstiger zu haben, nämlich für 199.95 Euro. Umgerechnet zum aktuellen Tageskurs sind das 198 Franken.