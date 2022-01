Filmhighlights der Woche – Onkel Wanja geht nach Hiroshima Die Murakami-Verfilmung «Drive My Car» dreht sich um eine aufwühlende Theaterproduktion. Ausserdem: ein Skifahrerduell und das Regiedebüt von Maggie Gyllenhaal. Gregor Schenker Matthias Lerf Pascal Blum

«Drive My Car»: Dem Theatermacher Kafuku (Hidetoshi Nishijima) wird gegen seinen Willen eine Fahrerin (Tôko Miura) zugeteilt. Foto: Sister Distribution

Drive My Car

Drama von Ryūsuke Hamaguchi, J 2021, 179 Min.

Nur vierzig Seiten umfasst die Kurzgeschichte «Drive My Car» von Haruki Murakami, Regisseur Ryūsuke Hamaguchi macht daraus ein Drama von drei Stunden. Das wirkt aber trotzdem an keiner Stelle zu lang.

Die Geschichte dreht sich um Herrn Kafuku (Hidetoshi Nishijima), einen Theaterschauspieler, dessen Frau plötzlich stirbt. Zwei Jahre später wird er an ein Festival in Hiroshima eingeladen, um dort Tschechows «Onkel Wanja» zu inszenieren. Aus versicherungstechnischen Gründen ist es ihm nicht erlaubt, während des Engagements selbst Auto zu fahren, also muss er das Steuer seines geliebten Wagens einer jungen Fahrerin (Tôko Miura) überlassen. Es kommt noch schlimmer: Beim Casting spricht der in Ungnade gefallene Fernsehstar (Masaki Okada) vor. Kafuku hegt schon länger den Verdacht, dass dieser mit seiner Frau geschlafen hat. Um mehr herauszufinden, gibt er ihm die Hauptrolle.

Das Beeindruckende an diesem Film ist, dass er zwar stellenweise ganz schön melodramatisch ist, dabei aber stets glaubwürdig bleibt. Dies dank hervorragender Dialoge und Schauspielleistungen, vor allem aber wegen des ironischen Untertons. So wird das Geschehen immer wieder durch die Bühneninszenierung kommentiert. Und als es bald zu viel wird mit melancholischen Männern, die über die Unergründlichkeit von Frauen brüten, gibt es zum Glück die Fahrerin, die Kafuku auf den Boden der Tatsachen zurückholt. An den letzten Filmfestspielen von Cannes wurde «Drive My Car» übrigens für das beste Drehbuch ausgezeichnet. (ggs)

Klammer: Chasing the Line

Sportfilm von Andreas Schmied, A 2021, 113 Min.

Die alpinen Skiwettkämpfe leben vom ewigen Duell Schweiz gegen Österreich. «Klammer» erzählt eine solche Geschichte, aber von uns aus gesehen von der falschen Seite her: Im Zentrum steht Franz Klammer, der im Winter 1976 unbedingt die Olympiaabfahrt im heimischen Innsbruck gewinnen wollte. Julian Waldner spielt ihn als sympathischen Naturburschen. Garniert wird das mit einer Liebesgeschichte und prächtigen Österreich-Tourismus-Bildern.

Klammers grosser Konkurrent im Film ist Bernhard Russi (Raphaël Tschudi), der als Sonnyboy mit Hang zur Überheblichkeit gezeichnet wird. Sportsmann Russi macht aber im richtigen Leben gute Miene zu diesem Spiel und sagte bei der Premiere am Zurich Film Festival: «Ich habe in Innsbruck zwei Dinge gewonnen: eine Silbermedaille und mit Franz Klammer einen guten Freund.» Russi hat gut reden: In Vorbereitung ist ein Schweizer Film über seinen Olympiasieg 1972 im japanischen Sapporo. (ml)

Les guérisseurs

Dokumentarfilm von Marie-Eve Hildbrand, CH 2021, 80 Min.

Wie sieht die Zukunft unserer Gesundheitsversorgung aus? Als die Waadtländerin Marie-Eve Hildbrand beginnt, mit der Kamera ihren Vater zu begleiten, der nach 40 Jahren seine Landarztpraxis schliesst, kann sie nicht wissen, dass die Situation der Pflegenden bald ziemlich jeden Tag Medienthema sein würde. Nun wirkt ihr behutsames Porträt wie eine Vorahnung. Schliesslich ist die Frage, wo im Gesundheitswesen Platz ist für das Menschliche, noch dringlicher geworden.

Die Szenen mit dem Hausarzt und seinen alten Patienten stellt die Regisseurin dem Ausbildungsstress von angehenden Assistenzärztinnen entgegen. Ob vielleicht von ihnen jemand eine Praxis auf dem Land übernehmen möchte? (blu)

The Book of Boba Fett

Science-Fiction-Serive von Jon Favreau, USA 2021, 7 Folgen

Der Auftritt von Boba Fett (Temuera Morrison) gehörte zu den Highlights der Star-Wars-Serie «The Mandalorian». Jetzt hat der alte Kopfgeldjäger seinen eigenen Ableger erhalten. Bisher liefert «The Book of Boba Fett» mehr vom Gleichen: Wir folgen einem mundfaulen Antihelden, sehen viele Sanddünen und erkennen Hommagen an Western und Samuraifilme. Nur Baby-Yoda fehlt.

Die Handlung schliesst dann auch direkt an den Vorgänger an. Nachdem Fett den Palast von Jabba übernommen hat, herrscht er zusammen mit seiner rechten Hand Fennec (Ming-Na Wen) als Gangsterboss über den Wüstenplaneten Tatooine. Weil das aber längst nicht allen passt, werden die beiden schon bald von Attentätern angegriffen. Parallel dazu erfahren wir in Rückblenden, wie Fett aus dem Magen des Sarlacc-Monsters entkam, das ihn damals in «Return of the Jedi» gefressen hatte.

Damit beginnt die Serie solide, aber wenig originell. Bleibt abzuwarten, ob die kommenden Folgen grössere Überraschungen parat halten. (ggs)

Auf Disney+

Oldboy

Thriller von Park Chan-wook, ROK 2003, 120 Min.

Dae-su (Choi Min-sik) bestellt in einem Restaurant einen Tintenfisch. Das Tier saugt sich verzweifelt an seinem Gesicht fest, während er es bei lebendigem Leib verspeist. Hinter der verstörenden Mahlzeit steckt eine lange Leidensgeschichte: Fremde entführten Dae-su und hielten ihn in einer Zelle fest, fünfzehn Jahre lang. Seine psychische Gesundheit hat schwer gelitten, aber er hat sich in der Langeweile der Isolation auch Kampfkünste antrainiert, die ihn beinahe unbesiegbar machen. Nun will er herausfinden, wer ihn eingesperrt hat und weshalb. Des Rätsels Lösung ist noch um einiges erschreckender als die Tintenfischszene. (ggs)

Do 6.1./13.1., So 16.1., Filmpodium

The Lost Daughter

Drama von Maggie Gyllenhaal, USA 2021, 122 Min.

Ihr Vater Stephen ist Filmregisseur, ihr Bruder Jake ein Hollywoodliebling. Jetzt präsentiert die Schauspielerin Maggie Gyllenhaal ihren ersten Film als Regisseurin. Und zwar unter besonderen Umständen: Eigentlich wollte sie den Roman «Frau im Dunkeln» von Elena Ferrante in New Jersey verfilmen (das Original spielt in Kalabrien), aber Covid verhinderte die Dreharbeiten dort.

So verfrachtete sie die Crew und die Handlung kurzerhand auf eine griechische Insel. Die Hauptrolle spielt die wunderbare Olivia Colman («The Father»), sie ist eine Uniprofessorin, die doch nur Ferien machen will, aber von einer lärmenden Familie am Strand mit der Vergangenheit konfrontiert wird. Daraus wird ein komplexes Drama, das Maggie Gyllenhaal mit Raffinesse umsetzt. Ein gelungener Erstling, nur das eine oder andere Symbolbild ist zu viel. (ml)

Auf Netflix

