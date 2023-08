Nach schockierendem Video – Onlinemob macht in Zürich Jagd auf Katzenquäler Im Netz hat sich gegen den mutmasslichen Täter eine Hetzjagd entwickelt. Warum ist diese so heftig ausgefallen? Und wie gefährlich ist das für den jugendlichen Tierquäler? Eine Expertin ordnet ein. David Sarasin

Zwei junge Männer treten in einem Video im Netz eine kleine schwarze Katze und quälen diese zu Tode – und ziehen damit enormen Hass auf sich. Screenshots: Tiktok

«Ich wünsche niemandem den Tod, aber ihm von ganzem Herzen.» – «Du hast es geschafft. Ein ganzes Land will dich leiden sehen.» – «Ich werde ihn suchen und sein Haus anzünden.» Drohungen, Aufrufe zu Gewalt und Selbstjustiz, eine Petition, die ihn im Gefängnis sehen will: Ein Zürcher Jugendlicher ist auf Tiktok, Instagram und in anderen sozialen Medien derzeit quasi der Staatsfeind Nummer 1 und zieht enormen Hass auf sich.