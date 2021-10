Neuer Job für Flavia Kleiner – Operation Kosmos Flavia Kleiner, Gründerin von Operation Libero, ist neue Kuratorin im Zürcher Kulturhaus Kosmos. Jigme Garne

Einst «Galionsfigur» von Operation Libero: Flavia Kleiner leitet das Kulturprogramm im Zürcher Kosmos. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Wie jetzt, Autorenlesung statt Wandelhalle? Mit Flavia Kleiner verantwortet die vielleicht bekannteste Politaktivistin der letzten Jahre neu das Kulturprogramm im Zürcher Kulturhaus Kosmos. Was auf den ersten Blick überraschen mag, leuchtet bei genauerer Betrachtung ein.

Als Operation Libero ab 2016 die ersten Erfolge feierte und den politischen Parteien die Show stahl, war Flavia Kleiner das Gesicht der jungen und lauten Bewegung. Die Politiker suchten die Nähe zu ihr und umwarben sie, die Medien stellten Kleiner als «Galionsfigur» ins Zentrum. «Forbes» nahm sie in die Liste der «30 unter 30» auf, und das US-Nachrichtenmagazin «Politico» zählte sie zu den einflussreichsten Personen Europas. Nach Jahren auf der nationalen Bühne und an internationalen Symposien gab Kleiner das Co-Präsidium von Operation Libero 2020 ab. Mit dem Projekt «Helvetia ruft» setzt sie sich weiterhin für mehr Frauen in der Politik ein, insgesamt wurde es aber recht ruhig um sie. Fragen darüber, wo sie zuletzt arbeitete und lebte, weicht sie aus.