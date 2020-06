Prozess gegen Zürcher Ärzte – Operation misslungen, Patient tot, niemand ist schuld Fast acht Jahre nach dem Tod eines 42-jährigen Mannes stellt das Gericht fest: Die behandelnden Ärzte haben seinen Tod nicht fahrlässig verursacht. Thomas Hasler

Auch im grossen Saal des Zürcher Obergerichts sollen Plexiglasscheiben einen Virenschutz gewährleisten. Foto: Reto Oeschger

Der 42-jährige zweifache Familienvater musste im Oktober 2012 wegen eines «Upside-down-Magens» operiert werden. Es ging darum, die Verlagerung des Magens in den Brustraum rückgängig zu machen. Der damals 63-jährige Chirurg entschied, die Operation nicht am offenen Bauch, sondern laparoskopisch durchzuführen, also mit optischen Instrumenten durch den geschlossenen Bauchraum.