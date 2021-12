Krebspatienten in vollen Spitälern – Operieren geht nicht – also nochmals Chemotherapie Zehntausende erkranken in der Schweiz jedes Jahr an Krebs. Welche Folgen hat es für sie, wenn die Intensivstationen wegen Corona am Limit sind? Ein Chefarzt erzählt. Luca De Carli

Hier musste die Onkologieabteilung Betten für die Betreuung von Corona-Patienten abgeben: Ein Spitalangestellter richtet während der zweiten Welle im November 2020 in der Moncucco-Klinik in Lugano eine zusätzliche Intensivstation ein. Foto: Alessandro Crinari (Keystone)

Die Lage ist angespannt im Kantonsspital Graubünden in Chur – wie schon seit Wochen. 9 von 10 Intensivbetten sind am Mittwoch belegt, 5 durch Corona-Patienten. Es kommt vor, dass Operationen verschoben werden müssen. Auch die Onkologieabteilung von Chefarzt Roger von Moos ist davon betroffen. Gerade habe eine Tumoroperation nicht durchgeführt werden können, sagt er am Telefon. Zum ersten Mal in der fünften Welle.

Mehr kann er wegen des Datenschutzes zu diesem Fall nicht sagen. Doch die Nachfrage bei der Krebsliga zeigt, dass Ähnliches derzeit in vielen Schweizer Spitälern vorkommt. Auch andere Ärzte berichteten von dringlichen Operationen von Krebspatienten, die verschoben werden müssen, sagt Sprecherin Stefanie de Borba. Die Zahl der Covid-Patienten auf den Schweizer Intensivstationen hat die kritische Marke von 300 inzwischen überschritten. Ab dieser Schwelle müssten alle Spitäler Eingriffe verschieben, schreibt die wissenschaftliche Taskforce des Bundes in ihrer jüngsten Lagebeurteilung. Auch zur Triage könne es in manchen Spitälern kommen.