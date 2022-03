Anna Netrebko singt nicht in Zürich – Opernhaus sagt Auftritte von russischer Starsopranistin ab

Anna Netrebko bei einem Auftritt an ihrem 50. Geburtstag im September 2021 im Kreml in Moskau.

Anna Netrebko bei einem Auftritt an ihrem 50. Geburtstag im September 2021 im Kreml in Moskau.

Das Opernhaus sagt die Auftritte der russischen Opernsängerin Anna Netrebko ab, wie es am Dienstag mitteilt. Das Opernhaus schreibt, «dass unsere entschiedene Verurteilung von Wladimir Putin und seinem Handeln einerseits und Anna Netrebkos öffentliche Position dazu andererseits nicht kompatibel sind».

Auch die Künstlerin sei zu dem Schluss gekommen, dass sie die Vorstellungen in Zürich vor dem Hintergrund der aktuellen Lage nicht singen möchte, heisst es weiter. Am Samstagabend habe Anna Netrebko in einem Statement den Krieg in der Ukraine verurteilt und den Menschen in der Kriegsregion ihr Mitgefühl ausgedrückt.

Am 26. und am 29. März hätte Netrebko in Zürich auftreten sollen. Das brachte das Opernhaus unter Druck. Denn die Sängerin gilt als Putin-Freundin. Sie hatte sich etwa im Jahr 2014 mit der grossrussischen Flagge fotografieren lassen, die sie nicht als solche erkannt haben wollte. Ebenso feierte sie ihren 50. Geburtstag im Kreml, wo Putin eine Gratulationsbotschaft verlesen liess.

Der geplante Auftritt sorgte nach dem Kriegsausbruch in verschiedenen Medien für Kritik. Dass das Opernhaus die Veranstaltungen nicht unmittelbar abgesagt hat, halten die Verantwortlichen dennoch für richtig. Bereits am Tag nach Putins Invasion seien erste Forderungen laut geworden, das Engagement mit der russischen Sopranistin Anna Netrebko für zwei Vorstellungen per sofort gewissermassen als ein Zeichen an den Kreml zu kündigen, heisst es in der Mitteilung. So wurde gefordert, dass ein Auftritt von Anna Netrebko nur stattfinden sollte, wenn sie sich unverzüglich von Russland und Putin distanzieren würde. «Wir fanden insbesondere den zeitlichen Druck dieser Forderung nicht fair und haben der Künstlerin ganz bewusst Raum gegeben, die Situation zu reflektieren und eine eigene Position zu den Ereignissen zu finden und zu artikulieren», schreibt das Opernhaus. Auch rückblickend sei man der Auffassung, dass dieses Vorgehen richtig gewesen sei und einem wertschätzenden Umgang mit Künstlerinnen und Künstlern des Hauses gerecht werde.

Die Rolle der Lady Macbeth in den Vorstellungen am 26. und am 29. März wird von Veronika Dzhioeva übernommen. Die Ticketpreise wären für die Vorstellungen mit Netrebko höher gewesen, das Opernhaus will die Differenz nun ausgleichen, Besucherinnen und Besucher würden direkt kontaktiert, heisst es in der Mitteilung.