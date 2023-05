Cannabis-Studie in Zürich – Optimales Gras für Zürichs Kiffer – hier wird nichts dem Zufall überlassen Der Standort ist geheim, die Alarmanlagen hochsensibel, der Duft intensiv: Hier tüftelten Forscher zwei Jahre an der Pflanze für das Zürcher Pilotprojekt. Nun kommen die Setzlinge in den Boden. Tina Fassbind

Prüfender Blick auf eine der Mutterpflanzen: Leiter Innovation Marc Brüngger im Gewächshaus der Pure Production AG. Foto: Nicole Pont

Eigentlich könnten in diesen Gewächshäusern auch Tulpen wachsen. Tun sie aber nicht. Das merkt man schon am Duft, der in der Luft liegt. Hier gedeiht ein ganz besonderes Gras.