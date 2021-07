Kochkurs-Kritik zweier Kinder - «Oreo-Glace, so fein!»

«Oreo-Glace, so fein!»

Siro: Mango, Erdbeeren und Oreo – das ist ein Guetsli, das es auf der ganzen Welt gibt und bei dem eine Milchcreme zwischen zwei Schoggiguetsli-Scheiben eingeklemmt ist. Oreo hat mir am besten geschmeckt.

Was habt ihr denn für Glacesorten gemacht?

Siro: Wenn man keine Glacemaschine hat, schon. Man mixt die Masse noch einmal, dann kommt sie in einem Tupperware in den Tiefkühler.

Und dann? Ab in den Kühlschrank damit?

Wir haben uns einen Teil der Arbeit aufgeteilt. So konnten die einen auch mal Pause machen und draussen spielen.

Im Kurs haben Kinder schon Bretzel gebacken, und das nächste Mal gibts wohl Muffins. Würdet ihr wieder mitmachen?

Nora: Ja. Wir wissen jetzt ja zum Glück auch, dass der Kurs nicht im GZ Wollishofen am See unten stattfindet, sondern oben beim Schulhaus Neubühl. Noch ein zweites Mal mit dem Velo vom See direkt hier hinauffahren würde ich aber nicht. Das war megaanstrengend.

Siro: Es war extrem. Manchmal hatte ich Angst, das Velo kippt gleich hintenüber, macht einen Salto – so steil.