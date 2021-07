Festival trotzt steigenden Infektionszahlen - Organisatoren halten am «kleinen» Zürich Openair fest

Maximal 10’000 Besucher pro Tag – Organisatoren halten an der Planung für das «kleine» Zürich Openair fest Das Zürich Openair findet dieses Jahr in einer verkleinerten Form statt. Trotz steigenden Infektionszahlen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Flavio Zwahlen

Der Auftritt von Billie Eilish war der Höhepunkt am Zürich Openair 2019. Das Line-up des Zoalina ist aber mindestens genauso gut wie jenes bei der letzten Ausgabe. Foto: Oskar Moyano

In einem Monat wird an der Flughofstrasse in Rümlang wieder getanzt und gefeiert. Nachdem das Zürich Openair im vergangenen Jahr abgesagt werden musste, kann das Unterländer Festival diesen Sommer an den letzten beiden Wochenenden im August in einer verkleinerten Form stattfinden. Mediensprecherin Anita Spahni sagt: «Mit einer guten Portion Mut und ganz viel Kreativität ist in kürzester Zeit unser Zoalina entstanden. Jetzt ist Zeit, nach vorn zu schauen und die Event- und Musikbranche wieder zum Blühen zu bringen.»

Kein Camping, nur Tagespässe

Trotz steigenden Infektionszahlen halten die Organisatoren an der aktuellen Planung fest. Heisst: Pro Tag werden maximal 10’000 Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen. Für sie gilt die 3-G-Regel (geimpft, getestet oder genesen). Dementsprechend wird nur Personen Zutritt gewährt, die das national anerkannte Covid-Zertifikat vorweisen. Spahni führt aus: «Wir empfehlen die offizielle App, es ist jedoch auch möglich, den Nachweis mit dem QR-Code in Papierform mitzubringen.» Zudem ruft sie die Besucherinnen und Besucher dazu auf, sich rechtzeitig einen Testtermin zu reservieren. Das Zoalina biete keine Teststation an. Müsste das Festival wider Erwarten abgesagt werden, würde den Gästen der volle Ticketpreis zurückerstattet. Wer aufgrund eines positiven Testergebnisses nicht am Open Air teilnehmen darf, bekommt das Geld nur zurück, wenn beim Kauf eine Ticketversicherung abgeschlossen wurde.