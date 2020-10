Polizei sucht flüchtigen Täter – Orthodoxer Priester in Lyon angeschossen Ein Geistlicher ist in einer Orthodoxen Kirche in Lyon mit mehreren Schüssen schwer verletzt worden. Laut Augenzeugen ist der Schütze auf der Flucht. UPDATE FOLGT

Gemäss Augenzeugen ist der Täter auf der Flucht. Er wird von einem Grossaufgebot der Polizei gesucht.

Ein bislang Unbekannter soll in Lyon einen orthodoxen Priester angeschossen haben. Wie die französische Presseagentur AFP am Samstag unter Berufung auf Justizkreise mitteilte, sei der Täter geflüchtet. Der griechische Priester sei dabei gewesen, die Kirche zu schliessen. Laut den Informationen soll der Geistliche in Lebensgefahr schweben. Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage nach dem tödlichen Messerstich in Nizza, bei dem ein 21-jähriger mutmasslicher Terrorist aus Tunesien in einer Kirche drei Menschen mit einem Messer tödlich angegriffen hat.

Update folgt..

SDA/Lorenzo Petrò