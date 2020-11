Verleihung Zürcher Filmpreis 2020 – Oscar-Empfehlung ausgezeichnet Jedes Jahr vergibt die Zürcher Filmstiftung Preise für schweizerische Filme. Das sind die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner.

Feierte Premiere an der diesjährigen Berlinale: «Schwesterlein» mit Nina Hoss und Lars Eidinger. Foto: PD

«Schwesterlein» von Stéphanie Chuat und Véronique Reymond wird von der Zürcher Filmjury am diesjährigen Zürcher Filmpreis als bester Spielfilm ausgezeichnet. Der Film mit Nina Hoss und Lars Eidinger sei «ein beeindruckender Film, der von Geschwisterliebe erzählt als universellem Bild für bedingungslose Liebe», begründet die Jury ihren Entscheid. Das Bundesamt für Kultur schickte das Drama der beiden Westschweizer Regisseurinnen ins kommende Rennen für einen Oscar in der Kategorie «International Feature Film». In der Kategorie «Spielfilm» werden ebenfalls Plinio Bachmann, Barbara Sommer und Micha Lewinsky für das Drehbuch sowie Regula Marthaler für das Kostümbild für «Moskau einfach!», den Film über die Fichenaffäre, prämiert.

In der Kategorie «Kurzfilm» wird «Das Spiel» von Roman Hodel ausgezeichnet. Im 15-minütigen Film geht es um die Erfahrungen eines Fussballschiedsrichters. Ebenfalls ausgezeichnet wurden Aline Höchli für ihr Character Design im Animationsfilm «Warum Schnecken keine Beine haben» und Maja Gehrig für die Regie im Animationsfilm «Average Happiness».

Den Preis für den besten Dokumentarfilm erhält «Nemesis» von Thomas Imbach. Der Zürcher hat während mehrerer Jahre den Abriss des historischen Güterbahnhofs und den anschliessenden Bau des neuen Polizei- und Justizzentrums im Zürcher Kreis 5 filmisch festgehalten. Gewonnen in der Kategorie «Dokumentarfilm» haben auch Eliza Kubarska für die Regie von «The Wall of Silence» und Tania Stöcklin für die Montage in «Wer sind wir?».

Die jährlich wechselnde Jury vergibt Preisgelder von insgesamt 100’000 Franken. Die Zürcher Filmjury vergibt die Preise erst zum zweiten Mal, zuvor zeichnete die Stadt Zürich herausragende Filme aus.

aho