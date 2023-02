Luxusresidenz versteigert – Paar aus Zermatt zahlt 5,9 Millionen für Wohnung am Zürichberg Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten: Die Zwangsversteigerung einer 6½-Zimmer-Wohnung in Zürich-Fluntern lockte Dutzende Interessierte an. Jan Bolliger

Glückliche Gesichter im Kirchgemeindehaus Hottingen: «Wir ziehen um», sagt das Ehepaar aus Zermatt. Foto: Boris Müller

Am Schluss überbietet Zermatt die Zürcher Storchengasse. Ein Ehepaar aus dem Bergort erhöht auf 5,9 Millionen Franken. Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Es wird geklatscht im grossen Saal des reformierten Kirchgemeindehauses Hottingen. Rund 50 Personen sind zur Zwangsversteigerung einer 6½-Zimmer-Wohnung an bester Lage am Zürichberg gekommen. Kurz vor Beginn müssen sogar noch mehr Stühle aufgestellt werden für die vielen Schaulustigen.