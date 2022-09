Bezirksgericht Zürich – Pädophiler missbraucht seine Stiefschwester und stellt die Bilder ins Netz Ein 34-jähriger Italiener, der mit anderen Pädophilen Bilder und Filme tauschte, hoffte auf ein mildes Urteil. Doch das Gericht spielte nicht mit. Thomas Hasler

Die 3. Abteilung des Bezirksgerichts Zürich erhöhte die von der Staatsanwaltschaft beantragte Strafe markant. Foto: Urs Jaudas

«Ist alles richtig, was in der Anklageschrift steht?», will der Gerichtsvorsitzende Thomas Kläusli wissen. Lange schaut der Beschuldigte zu seinem Verteidiger, der ihm vor dem Prozess geraten hat zu schweigen. «Ich möchte keine Aussagen dazu machen», sagt der 34-jährige kaufmännische Angestellte schliesslich. Immerhin bestätigt er, konkret danach gefragt, dass er sich schämt: Er nickt.