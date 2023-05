Aufruhr um Imran Khan – Pakistans Ex-Premier kommt gegen Kaution frei – vorübergehend Nach der Verhaftung des ehemaligen pakistanischen Premierministers kam es landesweit zu Protesten. Nun hat ihn ein Gericht für zwei Wochen freigelassen.

Polizisten eskortieren den ehemaligen pakistanischen Premierminister Imran Khan (Mitte) zum Gericht in Islamabad, Pakistan. Dieses erklärte seine Festnahme für «ungültig und illegal». (12. Mai 2023). Foto: Aamir Qureshi (AFP)

Nach landesweiten Protesten in Pakistan gegen seine Festnahme kommt der ehemalige Premierminister Imran Khan gegen Kaution vorübergehend frei. Ein Gericht in Islamabad gewährte Khan zwei Wochen auf freiem Fuss Kaution, wie sein Anwalt Khawaja Harris am Freitag mitteilte. Am Tag zuvor hatte der Oberste Gerichtshof des Landes die Festnahme des Ex-Premiers wegen Korruptionsvorwürfen für «ungültig und illegal» erklärt.

Khan war am Dienstag in Islamabad wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen worden, wogegen seine Partei PTI rechtlich vorging. Die Festnahme hatte zu gewalttätigen Protesten im ganzen Land geführt.

Nach Khans Festnahme kam es im ganzen Land zu heftigen Protesten. Video: Tamedia

In zahlreichen Städten randalierten Khan-Anhänger, sie blockierten Strassen und setzten Gebäude in Brand. Dabei wurden nach Angaben von Ärzten und Polizei mindestens neun Menschen getötet.

Regierung will Khan dennoch wieder festsetzen

Die Regierung kündigte ungeachtet der Entscheidung der Justiz am Freitag an, den ehemaligen Regierungschef wieder festsetzen lassen zu wollen. Wenn Khan «vom Gericht gegen Kaution freigelassen wird, werden wir auf die Aufhebung der Kaution warten und ihn erneut verhaften», hatte Innenminister Rana Sanaullah vor der Anhörung des Gerichts gesagt.

Gegen den ehemaligen Premierminister und früheren Cricket-Star Khan laufen mehrere Verfahren wegen Korruptionsvorwürfen. Die Wahlkommission wirft ihm vor, Staatsgeschenke aus seiner Zeit als Regierungschef für sich behalten zu haben. Khan bezeichnet die Strafverfolgung als politisch motiviert.

AFP/lif

