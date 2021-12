«Apropos»-Spezial-Serie – Pandora Papers: Der Skandal, der keiner wurde Dubiose Geschäfte, viel Geld – und mittendrin die Schweiz: Die Pandora Papers enthüllten Skandalöses. Warum blieb die Erschütterung aus? Das fragt eine Spezialserie von «Apropos». Mirja Gabathuler Laura Bachmann als Host Vivienne Kuster als Host

Die Schweiz ist ein Scharnierland für internationale Offshore-Geschäfte. Bild: Keystone

In einer fünfteiligen Serie nehmen sich die Podcast-Macherinnen Laura Bachmann und Vivienne Kuster der grössten internationalen Recherche des letzten Jahres an: der Pandora Papers. Es geht um eine Menge verstecktes Geld und um dubiose Geschäfte. Der Finanzplatz Schweiz spielt bei diesen Enthüllungen eine Schlüsselrolle – dennoch haben sie in der breiten Bevölkerung keine grossen Wellen geschlagen.

Wieso eigentlich? Wie kommt es, dass Schweizer Anwälte und Treuhänderinnen auch die Güter von Despoten und Autokraten in Offshore-Firmen verschieben? Und wer bezahlt am Ende den Preis?

Hier können Sie die Serie hören Infos einblenden Die Podcast-Serie zu den Pandora Papers finden Sie vom 27.12. bis zum 31.12. auf der Website und in der App aller Tamedia-Titel – sowie im Feed des täglichen Podcasts «Apropos»: Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify Anregungen und Kritik an: podcasts@tamedia.ch

