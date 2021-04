Frau Lamberti, sie haben vor rund vier Jahren eine Beratungsstelle gegründet, um Eltern in der Übergangszeit von der Schule zur Berufslehre zu unterstützen. Warum war es wichtig, ein solches Angebot auf die Beine zu stellen?

Ich war zwanzig Jahre lang in der Berufsintegration von Jugendlichen tätig und wurde von verschiedenen Institutionen immer wieder darum gebeten, Informationsveranstaltungen anzubieten, die sich explizit nur an Eltern richten. Zudem hatte ich vermehrt auch Eltern am Telefon, die davon berichteten, dass ihr Kind nur noch zu Hause rumsitzt, nicht in die Gänge kommt und sie einfach nicht mehr wissen, wie es mit der Lehrstellensuche weitergehen soll. Mir waren allerdings die Hände gebunden und ich musste ihnen entgegnen, dass ich sie nur beraten kann, wenn der Jugendliche gewillt ist, seine Eltern in die Beratung mitzunehmen. Als Tochter einer italienischen Familie wusste ich ausserdem, wie zentral es für Eltern ist, die sich in unserem Bildungssystem nicht auskennen, an mehr Informationen und Hilfestellungen zu gelangen. Es war dieses Gesamtbild, das mich dazu bewogen hat, zusammen mit weiteren Fachleuten den Verein S.E.S.J. «Starke Eltern – Starke Jugend» zu gründen und eine Anlaufstelle zu bieten, bei der die Eltern im Fokus stehen.