Korrektur der Stadt – Druckfehler auf Zürcher Abstimmungszettel In den Unterlagen über die Vorlage zum neuen Fördersystem bei Tanz und Theater ist es zu einer missverständlichen Formulierung gekommen.

Bei der Stadtzürcher Abstimmung über die Vorlage zur Förderung von Tanz und Theater ist es zu einem Druckfehler auf dem Stimmzettel gekommen. (Symbolbild) Foto: Keystone/Christian Beutler

Auf dem Stadtzürcher Stimmzettel über die Vorlage zur Förderung von Tanz und Theater hat sich ein Druckfehler eingeschlichen: In der Abstimmungsfrage ist statt der jährlichen Beitragserhöhung an Ko-Produktionsinstitutionen der neue Gesamtbetrag genannt, der durch die Erhöhung neu an diese Institutionen fliessen soll. (Lesen Sie hier mehr zu den Stadtzürcher Vorlagen).

So steht im Abstimmungsbüchlein in der Abstimmungsfrage: «Erhöhung der Beiträge an Ko-Produktionsinstitutionen «um» jährlich 1,55 Millionen Franken». Auf dem Stimmzettel hingegen ist die Rede von der Erhöhung der Beiträge «auf» jährlich 9,3 Millionen Franken.

Diese Abweichung habe allerdings keinen Einfluss auf die freie Willensbildung und die Abstimmung, teilte die Stadt Zürich am Montag mit. Die Vorlage sei transparent erklärt, die Abweichung sei untergeordnet, schreibt die Stadt.

SDA