45’000 Schweizer betroffen – Panne bei Philips – Apnoe-Geräte sind toxisch Wegen Entzündungs- und Krebsgefahr warnt der Hersteller vor seinen Atemmaschinen. Ersatzgeräte sind Mangelware und die Ärzte ratlos. Joël Hoffmann

Ein Apnoebetroffener bei der Behandlung im Inselspital. Foto: Urs Baumann

Schlafapnoe ist lebensbedrohlich – und die Behandlung dagegen möglicherweise auch. Spezielle Geräte verhindern bei Apnoepatienten die Atemaussetzer und stellen damit sicher, dass Körper und Gehirn genügend Sauerstoff erhalten. Doch nun warnt der Hersteller Philips vor seinen Geräten: Wegen eines Defekts sind Gesundheitsschäden wie etwa Kopfschmerzen, aber auch Krebs möglich.

Weltweit sind über vier Millionen Menschen betroffen. In der Schweiz nutzen 45’000 Patienten das defekte Atemgerät. Allein die Lungenliga beliefert 18’200 Betroffene mit besagten Philips-Produkten.

An diesen bestehen zweierlei Probleme: Der eingebaute Schaumstoff kann sich zersetzen, und die Partikel gelangen in die Luftleitungen des Geräts. Der Benutzer könnte diese Partikel einatmen oder verschlucken. Das zweite Problem sind chemische Emissionen, die beim zersetzten Schaumstoff in Gasform auftreten können.

«Karzinogene Effekte» möglich

Zwar geht Philips davon aus, dass die Partikel zu gross seien, um eingeatmet zu werden, doch im Zusammenhang mit den Schaumstoffteilchen erhielt das Unternehmen bereits einige Berichte über Kopfschmerzen, Reizungen der oberen Atemwege, Husten, Druckgefühl in der Brust und Entzündungen der Nebenhöhlen.

Philips hat hingegen noch keine Kenntnis von Gesundheitsschäden durch das toxische Gas. Zudem ist die Schädlichkeit der Gase noch nicht abschliessend untersucht. Dennoch warnt der Hersteller bezüglich Partikel und Gas-Emissionen vor einem «plausiblen Worst-Case-Szenario»: Neben den bereits erwähnten Beschwerden seien Erbrechen und «karzinogene Effekte» möglich – also Krebs.

Die Fachgesellschaften für Pneumologie und für Schlafstörungen bestätigen, dass die Mitteilung der Firma zu viel Unmut und Unsicherheiten geführt hat. Sie werfen Philips eine wenig proaktive Kommunikationsstrategie und eine ungenügende Datenlage vor. Dies mache es unmöglich, präzise Empfehlungen für die behandelnden Ärzte abzugeben.

Risikoabwägung ist schwierig

Was also ist für den Patienten gefährlicher: Das Atemgerät weiter nutzen oder absetzen? Diese Frage lässt sich zurzeit kaum beantworten. Das bestätigt auch die Aufsichtsbehörde Swissmedic: «Noch ist nicht völlig klar, wie und vor allem in welchem Zeitraum das Problem behoben werden kann und wie gefährlich der Defekt tatsächlich ist.» Letzteres erschwere für die Ärzte die individuelle Risikoabwägung.

Die Empfehlungen der Fachgesellschaft sind denn auch eher allgemein gehalten. Filter beispielsweise könnten gegen Partikel helfen – sie sind jedoch nutzlos gegen Gas. Die Fachleute betonen jedenfalls, dass die Patienten ihre Therapien nicht eigenständig abbrechen oder unterbrechen, sondern sich mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt besprechen sollen.

Die Lungenliga hat zwar extra eine Beratungshotline eingerichtet, doch eigentlich kann auch sie nichts weiter tun, als auf weitere Empfehlungen des Herstellers oder Swissmedics zu warten.

Lösung dauert Monate

Eine Umstellung auf andere Geräte – eine naheliegende Lösung – ist auch nicht so einfach möglich: «Es stehen zurzeit zu wenig Geräte für einen unmittelbaren Einsatz zur Verfügung», heisst es bei der Lungenliga. Die Knappheit sei ein weltweites Problem. Nicht äussern will sich die Organisation SOS Oxygene, die wie die Lungenliga Apnoepatienten betreut. Sie verweist lediglich auf den Hersteller.

Aufsichtsbehörde und Fachgesellschaften rechnen damit, dass die Behebung des Problems noch Monate wenn nicht bis über ein Jahr dauern könnte.

Swissmedic fordert, dass die Firma Philips nun rasch Massnahmen ergreift. Aber weder die Aufsichtsbehörde noch die Fachgesellschaften erwarten eine schnelle Lösung: Sie rechnen damit, dass die Behebung des Problems noch Monate wenn nicht bis über ein Jahr dauern könnte. Swissmedic will erreichen, dass die Schweiz gleich wie die anderen Länder behandelt wird und nicht als Letztes neue Geräte erhält.

Bei Philips betont man, dass das Unternehmen «freiwillig und proaktiv» auf die Behörden zugegangen sei und alle Kunden mit Informationen aus den Laborprüfungen für die Geräte versorgt habe. Diesen «freiwilligen Rückruf» will Philips als Verpflichtung gegenüber den Kunden verstanden wissen.

Kostenübernahme ungeklärt

Philips verspricht zudem eine rasche Lösung. Der Hersteller nennt zwar kein Datum, teilt jedoch mit, dass man bereit sei, mit dem Austausch der Geräte zu beginnen. Man müsse allerdings noch die ausstehenden Produkteprüfungen und Freigaben abwarten. «Wir hoffen, dass diese schnell erfolgen, damit wir den betroffenen Kundinnen und Kunden schnellstmöglich eine Alternative anbieten können», teilt das Unternehmen mit.

Zu klären wäre darüber hinaus noch, wer die Kosten, etwa für den Gerätewechsel, übernehmen wird.

Fehler gefunden?Jetzt melden.