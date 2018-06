Bode Miller will andere Kinder vor dem Ertrinken retten

Bode Miller hat sich eine Woche nach dem Tod seiner 19 Monate alten Tochter Emeline auf Instagram für alle Nachrichten, Gebete und die Unterstützung bedankt. «Wir sind wirklich berührt und gesegnet», schrieb Miller.

Emeline war während einer Party bei Nachbarn in Coto de Caza (Kalifornien) in den Pool gefallen und ertrunken. «Wir wollen, dass die Erinnerung an unser Baby fortlebt und möchten helfen, so viele Todesfälle durch Ertrinken zu verhindern wie möglich», schrieb der US-Skistar weiter. Miller will sich deshalb eingehend mit dem Thema befassen. «Unsere Hebammen haben eine Spendenkampagne für uns gestartet, und wir möchten das Geld für lohnenswerte Sachen spenden, die in Zusammenhang stehen mit weltweiten Wasser-Sicherheitsvorkehrungen.» Er werde noch bekanntgeben, was sie genau planten und was mit dem Geld passieren solle.

(TA)