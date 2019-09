Die Limmat ist plötzlich giftgrün

Es ist ein bizarres Bild, das sich heute Dienstagmittag in der Zürcher Innenstadt gezeigt hat. Die Limmat, sonst tiefblau, leuchtete plötzlich giftgrün. Dafür verantwortlich sind radikale Umweltschützer. Die Gruppierung «Extinction Rebellion» hat sich auf Facebook zum Farbanschlag bekannt. Die giftgrüne Farbe sei komplett ungefährlich sei, halten die Aktivisten dabei fest. Es handle sich um Uranin, welches etwa die Toxizität von Speisesalz habe.

Die Stadtpolizei Zürich überprüft derzeit, um was für einen Farbstoff es sich tatsächlich handelt. «Aufgrund der ersten Erkenntnisse besteht für Menschen keine Gefahr», heisst es in einer Mitteilung der Polizei. Die Ermittlungen seien im Gange, eine entnommene Wasserprobe werde beim Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) derzeit untersucht. Wann die Ergebnisse vorliegen werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Färben für das Wohl der Natur

Weiter seien Detektive im Einsatz, um den «Ursprung der Verfärbung abzuklären». Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Limmat von mehreren unbekannten Demonstrierenden im Bereich der Gemüsebrücke grün eingefärbt worden ist, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen.

Unbekannte haben heute Mittag im Kreis 1 die #Limmat grün eingefärbt. Abklärungen dazu laufen im Moment. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass für Menschen keine Gefahr besteht. https://t.co/LFlICZcQg0 ^hö pic.twitter.com/MUHbnU5s5z — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) September 10, 2019

Die Gruppe «Extinction Rebellion» selbst veröffentlichte Bilder von Aktivisten, die Fahnen schwenken und Transparente an der Gemüsebrücke anbringen. «Stopp Massensterben» oder «Sagt die Wahrheit», heisst es darauf. Auf einem weiteren Foto treiben Aktivisten in der Limmat, umgegeben von der giftgrünen Farbe. «Rebels liessen sich mitten in der Stadt Zürich zwischen Münster- und Rathausbrücke wie Leichen flussabwärts treiben», heisst es dazu. Mit der Aktion wolle die Gruppierung auf «den drohenden Kollaps des Ökosystems aufmerksam machen».

Gruppierung trainierte in Zürich

«Extinction Rebellion» ist ein internationales Netzwerk, das sich dem radikalen Klimaschutz verschrieben hat. Von London aus gestartet, ist die Gruppierung seit einigen Monaten auch in der Schweiz und Zürich aktiv. Gestern ketteten sich die Aktivisten in einer Gemeinsamen Aktion mit Klimastreik Schweiz auf dem Bundesplatz in Bern an einen symbolischen brennenden Baum. Auf Facebook hiess es: «Tag 1 der Extinction Rebellion Switzerland Tour».

Die «Aargauer Zeitung» berichtete unlängst von der Gründung zweier Sektionen in Zürich: einer für Expats, in der auf Englisch diskutiert würde, und einer für Zürcherinnen und Zürcher, in der Deutsch gesprochen werde. Die Klima-Rebellen sind zwar gewaltfrei, aber durchaus bereit, für ihre Aktionen in Handschellen gelegt und verhaftet zu werden.

Im Juni trafen sich Mitglieder von Extinction Rebellion und mit international vernetzten Tierschützern von «Direct Action Everywhere», im GZ Wipkingen in Zürich. Ziel der Veranstaltung: «Non Violent Direct Action Training», also ein Training für gewaltfreie «direkte Aktionen». Unter «direkten Aktionen» verstehe man verschiedene Protestformen – zum Beispiel zivilen Ungehorsam oder Interventionen ohne Gewalt und Drohungen, sagte damals eine der Organisatorinnen. Der Stadtpolizei Zürich waren beide Gruppierungen damals schon bekannt, von Straftaten dieser Gruppierungen in der Stadt Zürich hatte sie aber keine Kenntnisse. (sip)