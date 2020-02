Die Mutter des ausgesetzten Babys ist wieder zu Hause

Ein Schulhaus, ein Gastronomiebetrieb, eine Postagentur in der Landi-Filiale, die Kirche, die – Weissenburg hinzugerechnet - immerhin zwei Zughaltestellen und rund 850 Einwohner, verteilt auf sechs Bäuerten. Man tritt wohl niemandem zu nahe, wenn man Därstetten als eher ruhig bezeichnet. Mit der Ruhe war es Anfang Januar aber jäh vorbei. Nachdem beim Werkhof ein in eine Decke gewickeltes Neugeborenes in einer Kartonschachtel gefunden worden war, interessierte sich plötzlich die ganze Schweiz für das kleine Dorf im Simmental.

Zeitungen, Agenturen, selbst das Staatsfernsehen berichteten über das herzergreifende Schicksal des kleinen Findelkindes. Auch der Boulevard stürzte sich auf das klickträchtige Thema und suhlte sich mit Hochgenuss in den Details zu den Familienverhältnissen. «Das war schon etwas anstrengend», meint Gemeindepräsident und SVP-Grossrat Thomas Knutti, der die vielen Medienanfragen beantworten musste, rückblickend. Doch so plötzlich wie der Pressetsunami über Därstetten hinweggefegt war, so schnell hat sich der Rummel wieder gelegt.

Bei der Sammelstelle kommen Erinnerungen hoch

Auch im Dorf, wo die Betroffenheit zunächst sehr gross war, ist laut Knutti wieder Ruhe eingekehrt. Ein Eindruck, den der Pfarrer der Reformierten Kirchgemeinde Daniel Guggisberg bestätigt: «Es ist wie immer, wenn so etwas passiert: Nach einer Weile geht das Leben wieder weiter.» Das Thema sei zwar noch da, aber nach hinten gerückt. Andere Themen seien im Vordergrund: «Wir hatten zuletzt einige Todesfälle im Dorf», berichtet Pfarrer Guggisberg. Die Nachricht, dass das Kind aus dem Spital habe entlassen werden können, habe zu Erleichterung geführt. «Nur wenn ich bei der Sammelstelle bin, kommt plötzlich alles wieder hoch und auch die Fragen: Wie geht es dem Kind? Was macht die Mutter? Ich denke, das geht den anderen nicht anders.»

«Nach unseren Informationen ist das Kind so weit stabil», erklärt Christoph Gnägi von der Berner Kantonspolizei auf Nachfrage. Die Mutter, die in Därstetten wohnt, und der Mann, der mit ihr verhaftet worden war, seien mittlerweile wieder aus der Untersuchungshaft entlassen worden, so der Kapo-Sprecher. Die Verdunkelungsgefahr bestehe nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft nicht mehr. Die Ermittlungen zum strafrechtlichen Sachverhalt würden jedoch weitergeführt.

Die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Oberland hat ein Strafverfahren wegen Aussetzung und eventuell versuchter Kindstötung beziehungsweise versuchter Tötung eingeleitet. Für das Kind ist im Moment nach wie vor die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) in Frutigen zuständig. Deren Präsidentin Rahel Rohr verweist darauf, dass sie im konkreten Fall aufgrund des Personenschutzes keine Auskunft geben könne. Das Kind sei aber gut aufgehoben. Wie sie bereits vorher erklärt hatte, soll mit den involvierten Personen nach der «bestmöglichen Lösung» gesucht werden. Das könne von Abklärungen und Absprachen mit der Mutter bis hin zu einer Adoption reichen.

Adoptions-Anfragen

«Ich habe Anrufe von Leuten aus den Kantonen Zürich und St. Gallen bekommen, die das Kind adoptieren wollten», erzählt Thomas Knutti. Und in Bern habe jemand seine Hütedienste angeboten. Er habe die Anfragen direkt an die Kesb weitergeleitet. So beschränke sich die Rolle der Gemeinde auch in Zukunft auf das Vermitteln. Das scheint ohnehin schwierig genug zu werden.

«Die Leute waren erstaunt, dass die Frau und ihr Partner wieder zurück in ihrem Haus sind», berichtet der Gemeindepräsident. Dass die Familie irgendwann einträchtig mit dem Kind im kleinen Därstetten lebt, scheint momentan schwer vorstellbar. Knutti: «Die Leute hier haben nach wie vor kein Verständnis für die Tat.» Gerade Mütter verurteilten das aufs Gröbste. «Für sie ist es absolut nicht nachvollziehbar: Wie kann man das als Mutter nur machen?»