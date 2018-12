George H. W. Bush hatte einen heimlichen Brieffreund

Amerikas kürzlich verstorbener Ex-Präsident George H. W. Bush sponserte zehn Jahre lang ein philippinisches Kind und schrieb ihm heimlich Briefe. Er verwendete dabei das Pseudonym G. Walker. Die christliche Organisation Compassion International, die Bush und den Jungen namens Timothy zusammenführte, hat nun posthum einige Briefe des Ex-Präsidenten veröffentlicht.

George H.W. Bush sponsored a Filipino child for 10 years, using a pseudonym to keep his identity a secret. Read some of the letters the former US President and the boy sent each other https://t.co/5uhnhOQGuD pic.twitter.com/0To3WMp3Bz