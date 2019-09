Gretas Porträt auf 27’000 Quadratmetern

Ohne Hilfe von vorgezeichneten Markierungen hat der Künstler Dario Gambarin mit Traktor und Pflug ein Porträt der 16-jährigen Klima-Aktivistin Greta Thunberg aufs Feld gebracht. Es befindet sich in der Provinz Verona in Italien, in einigen Wochen wird darauf wieder Weizen wachsen.

Gambarin ist für Werke bekannt, die man nur aus der Luft sieht. Eine Reihe von solchen Riesenporträts hat er grossen Leitfiguren gewidmet, so waren bereits Barack Obama und Nelson Mandela zu sehen.

Würdigung von Gretas Engagement

Mit seiner neusten Porträt möchte er die schwedische Klima-Aktivistin würdigen, die kommendes Wochenende am UN-Klimagipfel in New York teilnimmt um gegen umweltschädliche CO2-Emissionen zu protestieren. «Diese junge Frau konnte unsere Aufmerksamkeit auf ein Problem lenken, das uns alle betriff», sagte der Pflug-Künstler. (ajs)