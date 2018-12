Helene Fischers Neuer steht wegen Unterhosen im Guinnessbuch

Sie waren das erfolgreichste Paar der Schlagerszene, nun ist alles aus. Nach zehn Jahren Beziehung haben sich Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) getrennt. Das bestätigten die beiden am Mittwochabend gegenüber «Bild».

Wie die Sängerin selbst in einem langen Statement auf Social Media bekannt gab, ist sie sogar schon wieder in festen Händen – und zwar in jenen von Luftakrobat Thomas Seitel. Der Tänzer gehört zur 20-köpfigen Tourcrew der 34-Jährigen und wirbelte Helene in insgesamt 70 Shows neun Meter über dem Boden durch die Luft. Nicht nur am Seil ist der 33-Jährige ein Vollprofi, auch Unterhosen anziehen kann er ziemlich gut.

Gemäss Bild.de nahm der Akrobat im Dezember 2008 nämlich in der RTL-Show «Guinness World Records» teil. Seine Aufgabe: möglichst viele Unterhosen übereinander anziehen. Seitel stellte seinen Konkurrenten Jens Esch aus Bonn in den Schatten und schaffte 82 Unterhosen innerhalb von fünf Minuten. Damit sicherte er sich einen Platz im Buch «Guinness World Records».

Helenes Ex-Freund Florian Silbereisen hat übrigens nichts gegen das neue Liebesglück: «Thomas ist ein toller Kerl und ich wünsche den beiden ganz viel Glück.» Die ehemalige Freundin von Thomas sieht das vermutlich anders.

Laut Bunte.de hat der Tänzer für Helene seine langjährige Partnerin Anelia Janeva, die als Make-up-Artistin ebenfalls zur Crew der Sängerin gehört, verlassen. Wann sich das Paar genau getrennt hat, ist aber bislang nicht bekannt.

Übernommen von 20 Minuten