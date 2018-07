Höhlendrama: Offenbar keine Rettungsaktion in der Nacht

Der Gouverneur der thailändischen Provinz Chiang Rai hat an einer mehrmals verschobenen Pressekonferenz Berichte zurückgewiesen, wonach die Rettungsaktion im Höhlendrama um die festsitzende Fussballmannschaft in der Nacht starten werde. «Um diese Zeit können sie nicht tauchen», sagte Narongsak Osottanakorn über die zwölf Jugendlichen und ihren Trainer. Es gehe darum das Risiko zu minimieren und den besten Rettungsplan zu finden. Wenn es stärker zu regnen beginne, müsse man aber versuchen die Eingeschlossenen zu befreien.

Gemäss den britischen Tauchern, welche die Höhle am Abend verlassen hätten, seien die zwölf Jugendlichen in guter Verfassung. «Die Buben sind von vorne in die Höhle gekommen und sie werden auch dort wieder hinaus gehen», gab sich der Gouverneur zweckoptimistisch.

Chiang Rai governor says family members have written letters to the boys inside #Thamluangcave that have now been delivered. Says the boys have learned how to dive and that if it rains heavily “we will try to get them out”. But risk still too high