Rekordhitze zum Sommerstart

Der Sommer 2018 startet mit Badewetter. Begleitet von viel Sonne und Rekordtemperaturen hat am Donnerstag astronomisch gesehen die wärmste Jahreszeit begonnen. Zugleich war der längste Tag des Jahres.

Das blieb nicht ohne Folgen. Das Thermometer kletterte auf neue Rekordwerte. In Sitten erreichte es 33,1 Grad und egalisierte damit den Rekord vom Mittwoch. Auch weitere Stationen massen neue Spitzenwerte, so etwa Visp mit 31,9 oder Genf mit 30,5 Grad. Im Mittelland war es verbreitet zwischen 29 und knapp 30 Grad warm, wie der Wetterdienst Meteonews mitteilte. Temperaturen über 30 Grad verzeichneten neben den drei Spitzenreitern die Standorte Locarno-Monti und -Magadino sowie Grono GR und Chur.

#Hitze: in #Sion/VS gabs heute 33.1 Grad. Das ist in der Schweiz der bisher höchste Wert im 2018. So heiss wird es vorläufig nicht mehr. ^gf pic.twitter.com/Sgo0VvLbp0