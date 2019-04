So entsteht eine Verpackung aus Hummer

Einwegplastik vermüllt die Erde. Das Unternehmen The Shellworks aus London will etwas dagegen tun. Das Start-up erforscht daher die Verwertung von Hummerresten. Hummer enthält 30 bis 40 Prozent Chitin. Das Polysaccharid kann mit einem chemischen Verfahren aus den Hummerschalen gelöst werden. In Verbindung mit Essig wird es zu einer biologischen Verpackungsalternative, die auch kompostiert werden kann. Der ganze Prozess ist im Video (oben) zu sehen. (vwi)