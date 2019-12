«Und dänn isch de Trump hässig worde»

Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu, und eines kann mit Sicherheit gesagt werden: Es war ein gutes Jahr für Karikaturisten. Der Brexit, die omnipräsente Person Trump und die grüne Welle spielten Felix Schaad in die Karten. Der Zeichner sagt im Video, welche Gedanken hinter seinen Karikaturen stecken und was ihm an seinem Job besonders Freude bereitet.

Wenn ein US-Präsident Grönland kaufen will (Schaad sagt dazu: «Weil ihm das nicht gelungen ist, 'isch de Trump hässig worde'»), scheint dies bereits mindestens einen satirischen Touch zu haben. Diese Steilvorlage nahm Felix Schaad gerne an und kombinierte die irrwitzige Situation mit Grossbritannien, das sicherlich nicht abgeneigt ist, seine Insel für gutes Geld zu verkaufen. Einmal mehr rettete Boris Johnson aus karikaturistischer Sicht den Tag.

Das Hauptthema in der Schweiz waren die Parlamentswahlen. Bereits im Vorfeld zeichnete sich ein klarer Sieg der grünen Kräfte ab. Eine grüne Welle, wie dies in den Medien oft betitelt wurde, ist aus visueller Perspektive attraktiv. Der Reiz dieser Zeichnung war, wie sich die jeweiligen Protagonisten in oder vor dieser Welle bewegen. Als kleines Aperçu durfte der Kapitän Nemo Köppel nicht fehlen.

Felix Schaads Lieblingszeichnung des Jahres 2019 ist ein sinkendes Segelschiff. Dies hat vor allem persönliche Gründe. Als Kind zeichnete der TA-Karikaturist fast ausschliesslich Schiffe und nicht, wie viele erwarten würden, Autos. Später hat sich dann herauskristallisiert, dass es wahrscheinlich ratsamer gewesen wäre, Autos zu zeichnen. Einerseits, um damit angeben zu können, und andererseits, weil diese mehr benötigt wurden.

Die Engländer bieten Felix Schaad nun die Möglichkeit, wieder vermehrt Schiffe zu zeichnen. Als alte Seefahrernation sind die Briten dafür prädestiniert. Die Zeichnung zeigt Theresa May nach einer von gefühlt 1000 verlorenen Abstimmungen zum Brexit. Die ehemalige Premierministerin wurde nun vom noch grösseren Ideenlieferanten Boris Johnson abgelöst.