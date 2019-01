Vor 10 Jahren: Perfekte Notlandung auf dem Hudson River

Flugkapitän Chesley «Sully» Sullenberger schrieb vor zehn Jahren in New York Luftfahrtgeschichte. Er landete einen Airbus A320 auf dem Hudson River. Ein Vogelschlag hatte wenige Minuten nach dem Start am New Yorker Flughafen LaGuardia zu einer Störung der beiden Triebwerke geführt.

Die Notwasserung gilt als Meisterleistung des Flugkapitäns. Notlandungen auf dem Wasser sind riskant, weil das Flugzeug auseinanderbrechen kann. Die Notwasserung vor zehn Jahren in New York hatte aber ein Happy End: Die 150 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder an Bord überlebten. (vwi)